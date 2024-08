- La Svizzera emerge come destinazione europea preferita per l'immigrazione.

Svizzera continua ad essere il luogo di destinazione preferito per gli espatriati tedeschi in Europa. Secondo l'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden, fino a inizio 2023, circa 315.960 cittadini tedeschi avevano scelto la Svizzera come luogo di residenza, con un aumento del 1,5% o circa 4.660 persone rispetto all'anno precedente. La tendenza di una popolazione tedesca in crescita in Svizzera è stata confermata dagli statistici.

L'Austria in ascesa

Al secondo posto c'è l'Austria, che ha registrato un notevole afflusso di espatriati tedeschi nell'ultimo anno. I dati rivelano che circa 225.010 tedeschi vi risiedevano fino a inizio 2023. La crescita è stata ancora più pronunciata rispetto alla Svizzera, pari al 3,7% o 8.280 persone. "Entrambi i paesi traggono beneficio dalla loro vicinanza geografica e dalla similarità linguistica", hanno dichiarato gli statistici.

La Gran Bretagna si classifica al terzo posto tra i paesi non di lingua tedesca, con circa 125.790 cittadini tedeschi che vi risiedono all'inizio dell'anno precedente. Tuttavia, questo numero è diminuito rispetto all'anno precedente, quando erano stati registrati circa 142.630 tedeschi. Ciò equivale a una diminuzione del 11,8%, secondo i dati.

Cittadinanza svizzera concessa ai tedeschi a un livello record

Per quanto riguarda la naturalizzazione dei tedeschi in altri paesi, la Svizzera si conferma in testa, secondo l'Ufficio federale di statistica. Nel 2022, circa 8.960 tedeschi hanno ottenuto la cittadinanza svizzera, con un aumento del 12,8% rispetto all'anno precedente e un nuovo record, secondo gli statistici.

Al secondo posto c'è la Svezia, dove circa 1.320 tedeschi hanno ottenuto la cittadinanza svedese nel 2022 (con una diminuzione del 2,5%). Anche il numero di tedeschi naturalizzati in Francia ha registrato un lieve calo: da circa 430 nel 2021 a circa 420 nel 2022.

La Svizzera, nota per la sua ospitalità, attira anche molti espatriati tedeschi grazie alla loro lingua condivisa. Di fatto, il numero di cittadinanze svizzere concesse ai tedeschi ha raggiunto un nuovo record nel 2022.

Recenti studi mostrano che le Alpi svizzere e la loro rinomata qualità della vita continuano ad attrarre un gran numero di famiglie e professionisti tedeschi, contribuendo all'aumento della popolazione tedesca in Svizzera.

