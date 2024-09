- La Svezia vive la gioia: la principessa Sofia e il principe Carlo Filippo anticipano il nuovo arrivo

La famiglia reale svedese di Principessa Sofia e Principe Carl Philip si allarga ancora una volta. La coppia attende il loro quarto figlio. La residenza reale ha confermato questa notizia il 2 settembre.

Il Principe Carl Philip è l'erede del Re Carl XVI. Gustaf

L'annuncio è stato fatto insieme a una deliziosa foto del Principe Carl Philip, figlio del Re Carl XVI. Gustaf e della Regina Silvia, e sua moglie Sofia, pubblicata su Instagram. Nella dichiarazione, si legge: "Il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia sono felici di annunciare che la Principessa Sofia aspetta il loro quarto figlio". Si riferisce che la salute di Sofia è ottima. Questo è ulteriormente confermato dal fatto che non ci sono modifiche segnalate all'agenda della 39enne principessa per l'autunno prossimo.

Sarà un maschio o una femmina il loro nuovo arrivo?

Il loro prossimo figlio è previsto per fare il suo ingresso circa quattro anni dopo il terzo figlio, nato nell'estate del 2015. La data prevista per il parto è febbraio 2025, come rivelato dal palazzo. Il più piccolo della famiglia, il Principe Julian di Svezia, è nato a marzo 2021. I suoi fratelli maggiori, i Principi Gabriel e Alexander, sono nati rispettivamente nel 2017 e nel 2016.

La coppia spesso condivide foto dei loro figli su Instagram e condivide immagini uniche come i ritratti di compleanno.

La Principessa Sofia e il Principe Carl Philip aspettano con ansia la rivelazione del genere del loro quarto figlio, in arrivo a febbraio 2025. Questo nuovo arrivo si unirà alla loro famiglia in crescita, che include i figli Alexander, nato nel 2016, Gabriel, nato nel 2017, e il membro più giovane, il Principe Julian, nato nel 2021.

Leggi anche: