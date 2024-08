- La Svezia troppo forte: il duo Ehlers/Wickler prende l'argento

Il impressionante cammino dei giocatori di beach volley tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler si è concluso in finale olimpica. Nel palazzo sotto la scintillante Torre Eiffel, la coppia di Amburgo ha perso contro i favoriti svedesi David Ahman/Jonatan Hellvig 0:2 (10:21, 13:21) e è stata largamente superata per tutta la partita.

La medaglia d'argento è stata il più grande traguardo della loro carriera, mancando un secondo oro maschile dopo la vittoria di Julius Brink e Jonas Reckermann a Londra nel 2012. A Parigi, Ludwig e la sua nuova compagna Louisa Lippmann, nonché Svenja Müller/Cinja Tillmann, sono state eliminate presto.

Ultima partita prima della Torre Eiffel

La torre si è illuminata e ha brillato per l'ultima volta per la partita sul campo spettacolare nel cuore di Parigi, accompagnata da uno spettacolo di luci e musica. Braccio a braccio, Ehlers e Wickler hanno cantato l'inno nazionale tedesco.

I giovani leader del mondo svedesi hanno inizialmente faticato a sfruttare il loro stile di gioco unico con salti o attacchi sulla prima palla dopo la ricezione. I tedeschi sono rimasti indietro rapidamente a causa dei loro errori e non hanno mai trovato il ritmo per l'intero primo set. Il loro servizio e il blocco funzionavano a malapena.

Ahman/Hellvig, d'altra parte, hanno difeso bene. La pressione sembrava influenzare la coppia di Amburgo. Nel secondo set, il loro servizio e la ricezione sono rimasti scadenti, con molti malintesi. Gli svedesi hanno dominato quasi a loro piacimento. Ogni volta che la coppia tedesca faceva un ritorno, trovavano una risposta.

Sempre tra i migliori, mai proprio in cima

Ehlers/Wickler sono una squadra dal 2022 e si sono prefissati come obiettivo ambizioso una medaglia olimpica sin dall'inizio. Nonostante la finale, la loro corsa è stata ancora una sorpresa.

Per tutta la stagione, la coppia si è classificata costantemente tra le migliori quattro ai tornei di élite, ma non sono riusciti a fare il grande salto. Ehlers stesso ha parlato della "maledizione del quarto posto", suggerendo che la loro forma ha raggiunto l'apice proprio in tempo per le Olimpiadi, anche se non si è tradotta in una medaglia d'oro.

Poco tempo per festeggiare

A Parigi, la coppia è partita in ottima forma. Semifinale, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro i campioni olimpici in carica Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sørum dalla Norvegia, che alla fine hanno vinto il bronzo. Ehlers ha dominato nel blocco e ha migliorato molti altri aspetti. Il suo compagno Wickler era forte nel servizio e nella difesa - ma non è andata altrettanto bene nella finale.

Contro Ahman/Hellvig, il loro record prima della finale era scarso, con solo una vittoria in dodici partite. Non sono riusciti a migliorarlo nella capitale francese. Con il programma di tornei internazionali, la coppia di Amburgo ha poco tempo per festeggiare la loro medaglia d'argento. Parteciperanno ai Campionati Europei nei Paesi Bassi il

