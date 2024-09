La Svezia si prepara a un potenziale conflitto: notevoli aumenti di finanziamento per la difesa civile

18:39 Putin avverte NATO: la fornitura di armi a lungo raggio a Ucraina potrebbe portare in guerra con la Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che se i paesi NATO autorizzeranno l'Ucraina ad utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi, ciò li porterà in conflitto con la Russia. Putin ha sottolineato che un'azione del genere designerebbe la NATO come parte in conflitto nel conflitto ucraino. Il presidente russo ha fatto queste dichiarazioni durante un'intervista con un corrispondente della televisione di stato. L'Ucraina ha continuato a cercare l'approvazione occidentale per utilizzare i suoi asset per colpire all'interno della Russia, citando la necessità di prevenire le provocazioni del paese. L'esercito russo ha attaccato incessantemente l'infrastruttura dell'Ucraina per diversi mesi.

18:07 Zelensky respinge l'iniziativa di pace Cina-Brasile come "nociva"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto l'iniziativa di pace Cina-Brasile come "nociva", sostenendo che manca di un vero impegno con l'Ucraina. Zelensky ha espresso il suo scetticismo sulla proposta durante un'intervista con l'organizzazione dei media brasiliani Metropoles. "Come possiamo accettare 'ecco la nostra proposta' senza neanche consultarci prima?" ha detto Zelensky. I governi cinese e brasiliano hanno proposto un forum internazionale per la pace a maggio, che è stato sostenuto da Russia e Ucraina. Tuttavia, Zelensky ha criticato la mancanza di coinvolgimento dell'Ucraina nella proposta.

17:40 Ucraina accusa la Russia di attaccare una nave portacontainer

Gli ufficiali ucraini hanno accusato la Russia di attaccare una nave portacontainer nel Mar Nero, nonostante la nave si trovasse fuori dalle acque ucraine al momento dell'evento. Il presidente Zelensky ha descritto l'evento come un "attacco sfacciato alla libertà marittima e alla sicurezza alimentare internazionale". La nave era diretta in Egitto e non ha riportato nessuna perdita. Un portavoce della marina ucraina ha confermato che la nave non si trovava nella corsia di trasporto del grano nelle acque territoriali ucraine al momento dell'attacco, ma si trovava nella zona economica marina della Romania. Un rappresentante della marina rumena ha confermato che la nave non si trovava nelle loro acque territoriali.

17:12 Xi visiterà la Russia di nuovo in ottobre

Il presidente cinese Xi Jinping tornerà in Russia per una summit internazionale in ottobre, durante il quale terrà discussioni di alto livello con il presidente russo Vladimir Putin. Xi è atteso per partecipare alla summit del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) che si terrà a Kazan. Entrambi i leader hanno elogiato la forte relazione tra i loro paesi e hanno riconosciuto la crescita positiva del loro legame bilaterale durante l'incontro di oggi a San Pietroburgo. Xi ha espresso il suo accordo per partecipare alla riunione del BRICS su invito del presidente Putin.

16:50 Gli Stati Uniti si preparano a modificare l'aiuto militare all'Ucraina

Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti sono aperti ad adattare il loro aiuto militare all'Ucraina come necessario, offrendo un appello cauto alla crisi in corso. Blinken ha espresso questa intenzione durante una conferenza stampa a Varsavia, in Polonia, mentre confermava che ci sono state conversazioni in corso con i suoi colleghi riguardo ad eventuali adattamenti alla struttura di supporto esistente se necessario. Blinken ha ulteriormente dettagliato le discussioni con il segretario degli esteri britannico David Lammy a Kyiv che hanno offerto informazioni sulla situazione sul campo analizzata dall'Ucraina e hanno identificato i potenziali bisogni, che saranno essenziali per ulteriormente migliorare l'assistenza.

16:35 Stoltenberg nominato per guidare la Conferenza sulla sicurezza di Monaco a partire dal 2025

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg assumerà il ruolo di presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco a febbraio 2025. Stoltenberg succederà all'attuale Christoph Heusgen, che ha prestato servizio in tale capacità dal 2022 e gode di una lunga storia di consulenza alla cancelliera Angela Merkel su questioni di politica estera. Heusgen ha deciso di dimettersi, con Wolfgang Ischinger che continuerà nel suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della conferenza sulla sicurezza. Stoltenberg è previsto per lasciare il suo incarico alla NATO il 1° ottobre per fare spazio al nuovo primo ministro olandese Mark Rutte.

15:45 Il pubblico escluso dal processo ai legali di Navalny

Il giudice che presiede il processo penale contro i legali del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny nella città russa di Petushki ha rapidamente escluso il pubblico dal processo. Ha citato un avvertimento della polizia di possibili disordini da parte dei sostenitori di Navalny come motivazione. I legali in questione, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, sono accusati di far parte di un'organizzazione estremista - un riferimento all'organizzazione anti-corruzione fondata da Navalny.

15:18 Confrontazione nel Mar d'Azov

I rapporti suggeriscono che l'Ucraina e la Russia sono coinvolte in uno scontro navale e aereo nel Mar d'Azov. L'intelligence militare ucraina sostiene che un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto da un'arma portatile contro-aerea durante un'operazione in mare. Ulteriori informazioni sull'incidente della notte di martedì sono mancanti da Kyiv. Nel frattempo, il ministero della difesa russo afferma che l'Ucraina ha tentato di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar d'Azov utilizzando dei motoscafi veloci, con otto dei 14 motoscafi distrutti. I motoscafi rimanenti si sono ritirati. La perdita di un aereo non è stata riconosciuta da Mosca, sebbene il blog militare Rybar abbia riferito che un Su-30 è stato abbattuto mentre difendeva contro l'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini: "Ne Abbiamo Più Bisogno di Questa Guerra"I soldati ucraini vengono esortati a utilizzare saggiamente le loro risorse limitate in battaglia, come riportato dalla corrispondente di ntv Kavita Sharma dal campo. Vecchie armi sovietiche con munizioni limitate e poche, ma superiori, armi occidentali sono a loro disposizione.

14:23 Zelensky: Russia Lancia Offensiva in KurskIl presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un'offensiva in Kursk, regione di frontiera della Russia, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo la dichiarazione di Zelensky in una conferenza stampa a Kyiv, questa mossa corrisponde alla strategia militare dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo afferma che le truppe russe hanno ripreso dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni.

13:55 Politico iraniano critica i rapporti con la RussiaUn alto funzionario iraniano ha espresso una critica insolita dei legami del suo paese con la Russia alla luce delle nuove sanzioni e delle tensioni diplomatiche. Su X, Ali Motahari, ex vicepresidente del parlamento iraniano, vede le sanzioni recentemente imposte da Germania, Francia e Regno Unito come conseguenza dell'asserita fornitura di missili balistici all'Arabia Saudita. Tuttavia, il ministero degli Esteri iraniano respinge fermamente queste affermazioni.

13:38 Crisi idrica e del gas a PokrovskDopo gli attacchi russi, l'approvvigionamento idrico nella città ucraina di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, è interrotto. La città ora dipende da più di 300 pozzi di emergenza per l'acqua potabile, secondo il governatore Vadym Filashkin. La crisi energetica sta anche colpendo molti residenti, che ora mancano di gas per cucinare e riscaldarsi, dopo che un centro di distribuzione del gas è stato distrutto il giorno prima, lasciando 18.000 residenti di Pokrovsk senza gas.

13:07 Russia: Esagerazione del Numero di Navi da Guerra

I rapporti suggeriscono che la Russia possa avere solo la metà del numero di navi da guerra che dichiara ufficialmente. Secondo il portale di notizie russe indipendenti "Agentstvo", il ministero della Difesa russo afferma che più di 400 navi da guerra partecipano all'esercizio "Ocean-2024". Tuttavia, il portale cita dati difficili da verificare dai progetti "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", che suggeriscono 264 e 299 navi da guerra rispettivamente. Inoltre, circa 50 navi e sottomarini appartenenti alla Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercizio, sono inclusi in questi numeri. La Russia è accusata di gonfiare la sua dimensione della flotta in passato.

12:28 Espionaggio russo contro la Bundeswehr in aumento

Le agenzie di intelligence russe starebbero intensificando i loro sforzi di spionaggio contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr, secondo il rapporto annuale del Servizio di controspionaggio militare (MAD). Il rapporto indica che l'interesse strategico della Russia per la strategia militare si è spostato al livello operativo. La Russia è ora principalmente interessata alle informazioni sull'aiuto militare che la Germania fornisce all'Ucraina, comprese le rotte di trasporto per le armi e le munizioni, le procedure di schieramento e le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Inoltre, le capacità della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e la difesa dell'alleanza hanno attirato l'attenzione delle agenzie di intelligence russe.

11:52 Munz: "Minaccia di Armi Nucleari su Berlino" Non è Casuale

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armi contro il territorio russo. Non sorprende quindi che un esperto di armi nucleari abbia suggerito un attacco su Berlino, come riportato dal corrispondente di ntv Rainer Munz.

Una decisione sull'impiego di missili a lunga gittata occidentali dell'Ucraina nel territorio russo potrebbe richiedere del tempo. È improbabile che una decisione venga presa prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo. Il ministro degli Esteri britannico Lammy ha dichiarato che l'incontro dell'ONU fornirà la prossima occasione per discutere i missili a lunga gittata, secondo Bloomberg. Il presidente ucraino Zelensky intende reiterare la sua richiesta all'incontro. Mercoledì, Lammy e il segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Zelensky per colpire il territorio russo. Blinken intende discutere di questo con il presidente USA Biden venerdì e il primo ministro britannico Starmer incontrerà Biden lo stesso giorno.

10:31 Blinken arriva in Polonia nel ritorno da Kyiv

Il segretario di Stato USA Blinken si ferma in Polonia, importante alleato dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. È previsto che incontri il primo ministro Tusk e il presidente Duda. Blinken likely discuterà della futura cooperazione con la Polonia, che serve come principale hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. Dal l'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha aumentato la sua spesa militare e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla società di difesa statunitense Boeing, del valore di 10 miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina riferisce 64 droni russi e 5 missili durante la notte

L'aviazione ucraina ha riferito che le forze russe hanno attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. 44 droni sono stati abbattuti. I resoconti militari non sono dettagliatamente verificati. La difesa aerea era anche attiva vicino a Kyiv per abbattere i droni in arrivo.

09:11 Esperto russo chiede una posizione di minaccia nucleare più forte

08:46 L'Ucraina spera nell'approvazione degli Stati Uniti per i missili a lungo raggio occidentali

L'ottimismo cresce in Ucraina sulla possibilità che presto vengano autorizzati attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv di voler garantire che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno. Nel Regno Unito ci sono già segnali che indicano l'approvazione:

08:04 L'intelligence ucraina riferisce l'abbattimento di un caccia russo

Dopo i rapporti su un caccia russo Su-30SM disperso dai radar, l'intelligence militare ucraina ora sostiene che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce. L'aereo da combattimento, valutato 50 milioni di dollari e basato in Crimea, è stato apparentemente distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Attacco a Konotop lascia più di una dozzina di feriti

Il numero di feriti nell'attacco massiccio con droni russi alle infrastrutture energetiche di Konotop durante la notte è salito a 14. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Tra l'altro, è stato colpito un edificio residenziale nel centro della città.

Leggi di più qui.

06:42 Gli ucraini in Germania mantengono il loro status protetto per le visite a casa

Il Bundestag tedesco debatterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza del governo, che include misure come il divieto di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che viaggiano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, come i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La TV russa accusa Trump di svantaggio nel dibattito televisivo

Molti commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump è stato "svantaggiato", hanno detto. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata criticata. Molti osservatori hanno ritenuto che Trump avesse perso il dibattito. Il repubblicano ha annunciato che, se vince le elezioni, porrà fine immediata alla guerra in Ucraina.

04:50 Konotop: Danni gravi alle infrastrutture energetiche

Un attacco russo a Konotop nella regione di Sumy ha lasciato diversi civili feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto. Ci sono danni gravi alle infrastrutture energetiche e non è certo quando le case private avranno di nuovo l'energia. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi e sono state danneggiate scuole e edifici residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia aumenta l'aiuto militare all'Ucraina

La Primo Ministro lettone, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Comprenderà veicoli corazzati per il trasporto di truppe. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha annunciato questo dopo il suo incontro con Silina. Secondo Shmyhal, entrambi i paesi stanno anche discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito sfida un imprenditore iraniano per le presunte consegne di missili alla Russia

Dopo i sospetti di consegne di missili dall'Iran alla Russia, il Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano, come dichiarato dal Ministero degli Esteri a Londra. Il governo britannico ha indicato che tali consegne di missili alla Russia sarebbero viste come un possibile aumento della tensione e potrebbero comportare una risposta significativa. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni contro Tehran a causa delle presunte spedizioni di missili, comprese la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea ha rivelato "prove affidabili" di missili iraniani consegnati alla Russia lunedì.

00:14 L'Ucraina: la Russia déploya truppe scarsamente addestrate a Vovchansk

Secondo le informazioni del'esercito ucraino, la Russia sta deployando truppe scarsamente addestrate nel fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha rivelato che le forze coinvolte nell'attacco di Vovchansk sono insufficientemente preparate. Si ritiene che questi nuovi rinforzi siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. L'origine di queste truppe, se siano ex-prigionieri o soldati reclutati da altri paesi come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente, rimane incerta.

22:39 Il sindaco dell'Ucraina occidentale istituisce pattuglie per l'uso del russo

Il sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato la formazione di pattuglie per monitorare l'aumento dell'uso della lingua russa. "Questo è un'iniziativa civica e chiunque può diventare un ispettore linguistico", ha detto il sindaco Ruslan Martsinkiv in un'intervista a NTA. L'afflusso di rifugiati interni dall'Ucraina orientale, molti dei quali parlano russo come lingua madre, ha contribuito a questo aumento. Martsinkiv si aspetta almeno 100 tali controllori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha fornito un numero di contatto per i cittadini che vogliono segnalare i parlanti russo in spazi pubblici.

21:42 Erdogan Incita al Ritorno della Crimea da Mosca all'UcrainaIl Presidente turco Recep Tayyip Erdogan si fa portavoce della restituzione della Penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina rimane inamovibile. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta in linea con il diritto internazionale," ha notato Erdogan in un discorso video per la sommossa della Crimea Platform. La Crimea Platform, fondata nel 2021, mira a rafforzare la riconoscimento globale della situazione che circonda la penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kiev Prepara Piano Militare per la Presentazione agli Stati UnitiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy considera il sostegno degli Stati Uniti come un elemento cruciale per respingere l'invasione russa. "La nostra strategia per la vittoria (...) si basa principalmente sul sostegno degli Stati Uniti. Così come il sostegno di altri partner," ha dichiarato Zelenskyy durante una conferenza stampa a Kiev. Il piano, che verrà illustrato nei dettagli prima della seconda Conferenza per la pace dell'Ucraina, mira a rafforzare significativamente l'Ucraina e a costringere la Russia a porre fine al conflitto. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti stanno cercando una strategia di battaglia chiara da Zelenskyy prima di allentare le restrizioni sul dispiegamento delle armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il Segretario degli Esteri britannico Lammy hanno apparentemente discusso di una strategia a lungo termine per il 2023 durante la loro visita a Kiev per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken Chiarisce la Posizione di Biden sull'Uso delle Armi contro la RussiaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha confermato che stanno attivamente affrontando le esigenze militari dell'Ucraina, comprese le armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per gli attacchi contro i bersagli russi. Blinken, insieme al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e al Primo Ministro britannico Keir Starmer, discuterà queste richieste durante il loro incontro di venerdì, ha rivelato Blinken durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy, il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga, a Kiev. "Stiamo facendo ogni sforzo per assicurarci che l'Ucraina abbia i mezzi necessari per difendersi efficacemente," ha dichiarato Blinken, concludendo: "Vogliamo che l'Ucraina abbia successo."

qui.1. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina, invitando entrambe le parti a rispettare il diritto internazionale e a de-escalare la situazione.2. Per allineare la sua strategia difensiva con gli standard dell'Unione Europea, la Svezia sta aumentando significativamente il suo bilancio per la difesa civile per potenziare la sua resilienza e capacità in vista di un eventuale conflitto.

here.

Leggi anche: