La Svezia segnala la prima infezione da una nuova variante più contagiosa del virus Mpox

In Svezia è stato confermato il primo caso della nuova variante Mpox, Clade I, fuori dal continente africano, secondo i resoconti del governo svedese. Il Ministro svedese per gli Affari Sociali, Jakob Forssmed, ha annunciato questo durante una conferenza stampa trasmessa in televisione svedese. Il caso è stato rilevato nella regione di Stoccolma. "Questo, ovviamente, lo prendiamo sul serio," ha detto Forssmed. La persona infetta aveva precedentemente soggiornato in Africa.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello massimo di allerta a causa di diversi focolaio di Mpox in Africa e dell'emergere di una nuova variante potenzialmente pericolosa. Gli esperti credono che il Clade I potrebbe essere più contagioso dei precedenti e potrebbe causare un'infezione più grave.

Secondo Olivia Wigzell dell'Agenzia Svedese per la Sanità Pubblica, non c'è alcun rischio che questo caso possa influire sulla popolazione generale. "Il caso stesso non richiede attualmente ulteriori misure di controllo delle infezioni, ma ovviamente monitoriamo la situazione da vicino," ha detto Wigzell durante la conferenza stampa con il Ministro per gli Affari Sociali.

La Mpox era precedentemente nota come monkeypox perché è stata rilevata per la prima volta nei macachi. Il virus è correlato al virus classico della piccola vaiolo e causa principalmente eruzioni cutanee, ma anche febbre e dolori muscolari. Ci sono due vaccini disponibili, ma non abbastanza dosi in Africa.

Le infezioni con il Clade I sono state osservate in precedenza solo in Africa centrale, compreso particolarmente nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), secondo l'Istituto Koch (RKI).

La scoperta della Mpox in Svezia, specificamente della variante Clade I, segna il primo caso di questa altra stirpe che appare fuori dall'Africa. Nonostante le preoccupazioni, Olivia Wigzell dell'Agenzia Svedese per la Sanità Pubblica garantisce che non c'è alcun rischio immediato per la popolazione generale.

