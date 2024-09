La Svezia offrirà ai migranti fino a 30.000 euro per incoraggiare il loro ritorno volontario nei loro paesi d'origine.

L'amministrazione svedese sta valutando di aumentare significativamente l'incentivo per le partenze volontarie dei migranti verso i loro paesi d'origine. A partire dal 2026, sono in fase di studio pagamenti fino a 350.000 corone (circa 30.700 euro), come annunciato dall'amministrazione. "Stiamo assistendo a un cambiamento fondamentale nella nostra strategia migratoria", ha dichiarato il Ministro della Migrazione Johan Forssell.

Attualmente, i migranti possono ricevere circa 880 euro per adulto e 440 euro per bambino se scelgono di partire volontariamente, con un massimo di circa 3.500 euro per famiglia.

Questi pagamenti sono in vigore dal 1984, ma sono stati poco utilizzati e ignorati da un numero relativamente piccolo di persone, secondo Ludvig Aspling, membro del partito dei Democratici Svedesi. Questo aumento previsto mira a invertire questa tendenza.

L'aumento proposto è stato avviato nonostante uno studio commissionato dal governo abbia raccomandato di non aumentare significativamente, poiché l'efficacia prevista non giustificava i costi potenziali.

Il premier conservatore svedese Ulf Kristersson è entrato in carica nel 2022, promettendo di ridurre l'immigrazione e combattere la criminalità nel paese. Il suo governo di coalizione si basa sui Democratici Svedesi, che sono diventati il secondo partito più grande nelle elezioni parlamentari con il 20,5%.

La Svezia ha assistito a un notevole afflusso di migranti dagli anni '90, principalmente da paesi in guerra e in crisi come l'ex Jugoslavia, la Siria, l'Afghanistan, la Somalia, l'Iran e l'Iraq.

Dopo l'aumento proposto, i migranti che tornano volontariamente nel loro paese potrebbero ricevere un incentivo significativamente più alto fino a 350.000 corone, incoraggiando più partenze. Dopo questo cambiamento di politica, la Svezia mira a ridurre la dipendenza da questi incentivi finanziari nel tempo.

Leggi anche: