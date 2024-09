La Svezia intende annullare il prelievo sui biglietti aerei, sostenendo un approccio ecologico.

Il governo svedese ha dichiarato l'intenzione di abolire la tassa sulle tariffe aeree. A partire dal 1º luglio 2025, questa tassa non esisterà più, come ha annunciato il primo ministro conservatore Ulf Kristersson durante una conferenza stampa del martedì. Ha spiegato questa decisione come essenziale per rafforzare il potere di mercato delle compagnie aeree svedesi. Kristersson ha affermato che questa mossa si allinea con la politica climatica a lungo termine e continua a facilitare "i viaggi in una nazione vasta".

Questa tassa è stata introdotta nel 2018 dal precedente governo di centro-sinistra. Il suo importo dipende dalla distanza percorsa. Ebba Busch, ministro dell'Economia, ha notato che solo una piccola frazione dei paesi dell'UE impone una tassa sui voli aerei. Paesi come la Germania, dove la tassa è stata aumentata di circa il 25% a maggio, fanno parte di questa lista. L'Associazione tedesca del trasporto aereo aveva criticato questo aumento, citandolo come la principale ragione del ritardo della Germania nel recupero del traffico aereo passeggeri rispetto ad altri paesi europei.

Al asumere il potere nel 2022, il governo di minoranza di Kristersson ha sostituito i Socialdemocratici in Svezia. Il suo governo, che si basa sul sostegno dei Democratici svedesi di destra nel parlamento, aveva inizialmente promesso di dimezzare la tassa sui voli aerei - ma ora verrà completamente eliminata.

I gruppi ecologisti hanno espresso il loro disappunto. Secondo Daniel Kihlberg della Società svedese per la conservazione della natura, che ha parlato al quotidiano "Aftonbladet", il governo sta "totalmente abbandonando" la sua politica climatica. Già a marzo, il Consiglio svedese per il clima - un organo consultivo del governo - aveva avvertito che le azioni del governo, comprese le riduzioni delle tasse sul carburante, stavano potenzialmente mettendo a rischio gli obiettivi climatici della Svezia.

