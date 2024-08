La Svezia conferma il primo caso di mpox

La persona è stata infettata mentre si trovava in una parte dell'Africa dove c'era un'ampia diffusione della malattia, ha dichiarato Olivia Wigzell, direttore generale dell'Agenzia svedese per la salute pubblica, in una conferenza stampa.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto l'annuncio sull'mpox, che si diffonde attraverso il contatto ravvicinato, dopo che un'ondata in Repubblica Democratica del Congo si è diffusa in paesi limitrofi di un tipo più grave della malattia.

"Abbiamo ora anche nel pomeriggio conferma che abbiamo un caso in Svezia del tipo più grave di mpox, quello chiamato Clade I", ha dichiarato il ministro della Salute e degli Affari Sociali Jakob Forssmed nella conferenza stampa.

Wigzell ha detto che la persona che è stata infettata ha ricevuto cure e istruzioni in linea con le raccomandazioni dell'agenzia per la salute.

"Il caso è il primo causato da Clade I che è stato diagnosticato fuori dal continente africano. La persona interessata è stata anche infettata durante un soggiorno in un'area dell'Africa dove c'è un'ampia diffusione di mpox Clade I", ha detto.

L'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'mpox ha anche evidenziato la sua diffusione in Europa, con casi segnalati in diversi paesi. Questo sviluppo sottolinea la preoccupazione globale per questo tipo grave della malattia, con il primo caso diagnosticato di Clade I fuori dall'Africa che proviene dall'Europa.

