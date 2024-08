La svedese Victoria riappare nelle forze armate.

Principessa ereditaria Victoria di Svezia sta attualmente migliorando le sue capacità militari. Ha dichiarato su Instagram, accompagnata da un'immagine di sé in abbigliamento mimetico: "Entusiasta di continuare la mia formazione militare all'Università della Difesa svedese oggi. Mi immergerò nelle tattiche, nella conoscenza militare e nella strategia insieme agli altri cadetti."

La figlia del Re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha condiviso anche questa notizia con i suoi 665.000 follower: "La mia attenzione ora è completamente dedicata alla formazione degli ufficiali, per servire al meglio la Svezia e le sue forze armate nel futuro. Sono entusiasta di un'esperienza di apprendimento coinvolgente e arricchente con i miei nuovi colleghi."

Pile di materiali di studio e esami

Due altre foto nella storia di Instagram della Principessa ereditaria Victoria mostrano lei in mezzo a numerosi giovani cadetti in un'aula mentre segue la formazione degli ufficiali. L'Università della Difesa svedese, un centro di istruzione militare situato a Stoccolma accanto all'Istituto Reale di Tecnologia, è dove lei sta ricevendo questa istruzione.

Victoria aveva completato la sua formazione militare di base nel 2003. Ora, sta ricevendo "formazione specifica per ufficiali", come ha rivelato il portavoce del palazzo reale, Margareta Thorgren, alla rivista "Svensk Damtidning". "Lei sta partecipando alla formazione con alcune centinaia di altri. Ci saranno molte lezioni in aula e esami di routine", ha aggiunto.

A causa della sua formazione, gli impegni ufficiali di Victoria con la casa reale saranno temporaneamente ridotti nelle prossime settimane e mesi. Entro febbraio, intende concludere la prima parte della sua formazione. Una volta salita al trono, la 47enne avrà il grado più alto nelle forze armate. La situazione politica globale potrebbe aver influenzato anche la sua decisione di migliorare le sue qualifiche militari, poiché la Svezia è entrata a far parte della NATO dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel marzo 2024.

