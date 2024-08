La superstar Ingebrigtsen perde completamente il controllo nel duello di furore.

La stella della corsa norvegese Jakob Ingebrigtsen sorprendentemente non conquista medaglie nei 1500 metri, tre anni dopo aver vinto l'oro a Tokyo. Il 23enne detta il ritmo per gran parte della gara, ma alla fine è l'americano Cole Hocker a vincere inaspettatamente con il nuovo record olimpico.

Due contendenti, un vincitore: Cole Hocker ha rubato la scena al fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen e al britannico Josh Kerr, conquistando l'oro olimpico nei 1500 metri in modo inaspettato. L'americano ha vinto la finale drammatica con il tempo record olimpico di 3:27.65 minuti. Kerr (3:27.79) si è accontentato dell'argento, mentre il campione olimpico di Tokyo Ingebrigtsen (3:28.24) ha dovuto accontentarsi del quarto posto dietro al compagno di squadra di Hocker Yared Nuguse (3:27.80) in una gara spettacolare.

All'inizio, tutti gli occhi erano puntati sul duello tra i campioni Ingebrigtsen e Kerr. Campione europeo Ingebrigtsen, che aveva mancato il suo primo titolo mondiale nei 1500 metri contro Kerr lo scorso anno a Budapest, e il suo rivale si sono scambiati frecciate verbali in passato. L'accusa di Ingebrigtsen era che Kerr evitava le competizioni, inclusi i duelli diretti con lui. Ad esempio, il campione del mondo era assente a luglio ai Campionati europei di Roma.

Kerr voleva dare la sua risposta sulla pista a Parigi. Nelle semifinali, entrambi si sono incontrati e hanno praticamente attraversato insieme la linea di arrivo - guardandosi profondamente negli occhi negli ultimi 20 metri. Nella gara per l'oro, Ingebrigtsen, che initially mirava a un doppio oro nei 1500 e 5000 metri a Parigi, ha assunto con sicurezza la leadership e ha mantenuto un ritmo elevato. Intorno ai 250 metri dal traguardo, Kerr ha attaccato e poteva sperare nell'oro nell'ultima parte. Tuttavia, Hocker aveva il miglior sprint finale.

Robert Farken di Lipsia ha mancato di poco la finale per 32 centesimi di secondo. Il secondo tedesco in gara, Marius Probst, è stato eliminato nei repechage.

