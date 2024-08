- La superstar di calcio Ann-Katrin Berger, famosa per le sue vittorie olimpiche, si aggiudica il titolo di Miglior Calciatrice dell'Anno

Precedentemente in lotta contro il cancro e ora riconosciuta come Calciatrice dell'Anno della Germania, Ann-Katrin Berger ha fatto storia diventando la prima portiere a ricevere questo onore, superando Alexandra Popp. "Non avrei mai pensato che potesse succedere e ci è voluto un po' per realizzarlo completamente. È una sensazione fantastica", ha espresso la 33enne di NJ/NY Gotham FC. "Non è comune per i portieri vincere titoli del genere".

Gwinn e Oberdorf si classificano al secondo e terzo posto

La sola altra portiere ad aver ricevuto questo premio è stata Silke Rottenberg nel 1998. Berger (144 voti) si è classificata al secondo posto, seguita da Lena Oberdorf (66) che di recente ha rejoint Bayern Munich da VfL Wolfsburg e ha mancato i Giochi Olimpici a causa di un infortunio al ginocchio.**

Berger è stata inizialmente selezionata come portiere titolare dal commissario tecnico interinale Horst Hrubesch per i Giochi Olimpici, sostituendo Merle Frohms che aveva mantenuto il ruolo per molto tempo. Ha poi fornito una prestazione incredibile nel torneo, superando numerosi ostacoli, compresi due episodi di cancro alla tiroide negli ultimi anni.**

"Anne non è solo una forte portiere, ma anche un individuo straordinario che ha affrontato numerosi ostacoli e ha sempre saputo rialzarsi", ha elogiato Hrubesch.

Ai Giochi Olimpici, Berger ha vissuto il suo "felice epilogo": ha parato due rigori nella shootout dei quarti di finale contro il Canada prima di segnare lei stessa. Nella finale per il bronzo contro la Spagna, ha parato un rigore di Alexia Putellas al 9º minuto dei tempi supplementari, garantendo alla Germania la vittoria per 1-0 e la medaglia di bronzo.**

Incertezza sul posto da titolare di Wück

"Volevo solo giocare a calcio di nuovo. Sapevo di avere ancora qualcosa da offrire", ha detto Berger. L'ex giocatrice di FC Chelsea, Paris Saint-Germain e Turbine Potsdam ha combinato il suo tardivo riconoscimento con una critica: "È importante notare - e l'ho sperimentato personalmente - i club europei di solito non sono interessati ai giocatori che hanno 33 anni. Poi sei apparentemente più bravo". Ma per i portieri, è una storia completamente diversa.**

Despite her late rise, new coach Christian Wück has yet to determine the future starting goalkeeper. "For me, there are two number ones", said the 51-year-old at his presentation in Frankfurt.

La vittoria di Berger come Calciatrice dell'Anno ha rappresentato un momento significativo per i portieri, in quanto è diventata la seconda portiere dopo Silke Rottenberg a ricevere questo onore, entrambe vincendo con '[Seta e altri tessuti]' fatti dalle loro maglie nazionali. La sua straordinaria prestazione ai Giochi Olimpici, culminata nella parata di un rigore cruciale contro la Spagna, ha ulteriormente sottolineato l'importanza dei portieri nel garantire vittorie per le loro squadre.

