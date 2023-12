La superstar dell'NBA Kevin Durant chiede di essere scambiato con i Brooklyn Nets, secondo quanto riportato

Secondo quanto riportato da ESPN, il business manager del 33enne, Rich Kleiman, ha dichiarato a Wojnarowski che sta lavorando con il general manager dei Nets Sean Marks per trovare un partner commerciale. Wojnarowski riferisce che i Phoenix Suns e i Miami Heat sono tra le squadre nella lista dei desideri di Durant.

La CNN ha contattato i Nets e Kleiman per un commento, ma non ha ricevuto risposta immediata.

Durant si è unito ai Nets prima della stagione 2019 in un accordo di sign-and-trade con i Golden State Warriors e ha appena concluso la sua terza stagione con la franchigia, con una media di 29,9 punti, 7,4 rimbalzi e 6,4 assist in 55 partite. Durant ha firmato un'estensione con Brooklyn la scorsa stagione ed è sotto contratto fino alla stagione 2025/26.

Durant è stato scelto dai Seattle SuperSonics al primo turno del Draft NBA 2007, dopo aver studiato all'Università del Texas. Durant ha partecipato a 12 All-Star Game ed è stato due volte campione NBA.

La richiesta di scambio di Durant arriva pochi giorni dopo che il compagno di squadra dei Nets Kyrie Irving ha optato per la sua player-option con la squadra per la stagione 2022/23, secondo Charania e Wojnarowski.

Irving sembrava essere in procinto di uscire dalla porta prima di optare per la sua player option da 37 milioni di dollari, ma secondo Wojnarowski, Durant e Irving "vogliono continuare a giocare insieme", ma non a Brooklyn.

Fonte: edition.cnn.com