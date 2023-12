La superstar della NFL JJ Watt e il team principal della Haas F1 Guenther Steiner, il più improbabile dei bromance

Ma JJ Watt e Guenther Steiner stanno rompendo gli schemi.

Il tre volte difensore dell'anno della NFL Watt si è innamorato della Formula Uno grazie al documentario immersivo di Netflix, "Drive to Survive", e il suo personaggio preferito non è altro che il direttore del team Haas, Steiner.

Il 57enne avunculare è diventato uno dei preferiti dei fan durante la documentazione della stagione di F1, attirando in particolare l'attenzione della stella Watt, defensive end degli Arizona Cardinal.

Nel marzo di quest'anno, dopo che i piloti della Haas Kevin Magnussen e Mick Schumacher si sono classificati rispettivamente quinto e undicesimo al Gran Premio del Bahrain, Watt ha twittato: "Qualcuno metta Guenther Steiner davanti a una telecamera e me lo inietti nelle vene. KMag 5° e Mick 11°?!? Spaccate tutte le porte!".

Di conseguenza, Watt e suo fratello minore TJ - anch'egli giocatore difensivo di punta dei Pittsburgh Steelers e attuale Defensive Player of the Year in carica - sono stati invitati nel garage e nell'area dei box della Haas prima del Gran Premio di Miami.

Durante la loro permanenza ai box, i fratelli Watt hanno trascorso del tempo con gli ingegneri, cimentandosi nei veloci pitstop che entusiasmano i fan.

Watt ha dichiarato ad Amanda Davies di CNN Sport che, anche se dovrà "lavorarci su", crede che se "fosse tornato un paio di volte e ne avesse avute altre, credo che sarei potuto diventare una rockstar".

Steiner, invece, ha visto una sana competizione tra i due fratelli star della NFL.

"Credo che la sua sfida più grande fosse quella di battere il fratello. L'ho visto, l'ho osservato mentre lo facevano", ha detto a Davies.

"Volevano solo battersi a vicenda. 'Io ero più bravo di te', capisci? E lui, essendo il più grande, ovviamente voleva essere l'uomo. Non è facile. Tutti pensano che sia facile fare questi pit stop, ma sono piuttosto impegnativi".

Dopo l'avvincente fine settimana di Watt, ha twittato ancora una volta le sue lodi a Steiner.

"Qualunque sia la squadra di cui Guenther Steiner è direttore, io sono un suo fan", ha scritto. Grazie di cuore a Guenther, KMag, Mick, Stu e a tutti quelli del garage Haas per l'ospitalità e per averci permesso di mettere alla prova le nostre abilità nei pit stop".

"Forse non entriamo nella macchina, ma riusciamo a sollevarla".

Imparare

Watt e Steiner sono due estremi della scala fisica.

Uno è un Golia massiccio e imponente, l'altro è un europeo più piccolo, leggermente ingrigito e con dei baffi particolari.

"È una superstar", dice Steiner a proposito di Watt. "È un vero uomo. Guardate solo le nostre dimensioni. Io sono un topolino in confronto a lui".

Ma ciò che manca a Steiner in termini di dimensioni fisiche, è sicuramente compensato dalla sua personalità.

Watt si è innamorato della sua natura carismatica, arrivando a definirlo "una celebrità piuttosto massiccia da queste parti". Ma è la sua onestà che ha davvero catturato il cuore del 33enne.

"Penso che sia la passione, l'eccitazione, il lavoro di squadra e l'energia che c'è dietro. Penso in particolare a questo caso", ha spiegato Watt. E penso che, nello specifico, il motivo per cui le persone si relazionano con Guenther è la sua energia e quanto si impegna per la sua squadra e i suoi ragazzi, quanto ci tiene e un po' di brio e un po' di carattere e di linguaggio colorito".

"Ma è reale, onesto, vero. E si capisce che significa qualcosa, e credo che sia questo il bello".

Durante la sua permanenza al GP di Miami - la gara di debutto sul nuovo circuito della Florida - Watt ha avuto modo di conoscere i meccanismi interni del team Haas F1.

Ha trascorso del tempo sia con Magnussen che con Schumacher, ottenendo informazioni su come funziona il team americano.

E anche se si tratta di uno sport orientato ai dettagli, con libri di gioco e diete precise, Watt ha ammesso di essere rimasto impressionato dalla precisione necessaria per avere successo in questo sport.

"La quantità di cose che devono essere fatte correttamente per il successo di questo sport. Voglio dire, ogni singolo dado e bullone, e c'è un ragazzo con il Windex che pulisce l'ala e la quantità di cose e di persone che servono per il successo di questo sport e se una persona sbaglia una volta, l'intera cosa può crollare. E penso che sia incredibile vederlo in movimento".

Crescita

I fratelli Watt non erano le uniche superstar della NFL avvistate ai box del GP di Miami.

Il sette volte campione del Super Bowl e attuale quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady è stato fotografato con altre leggende dello sport come Michael Jordan e David Beckham.

L'evento, ricco di stelle, è stato descritto come il "Super Bowl della F1" da Lewis Hamilton a Brady all'inizio della settimana, e ha certamente avuto l'atmosfera di un evento spettacolare con le celebrità della A-list presenti.

Anche se Max Verstappen ha dominato la gara per aggiudicarsi il titolo inaugurale, si è trattato di un evento di spicco nel calendario della F1 e Steiner ritiene che possa avere un effetto positivo sulla crescita di questo sport negli Stati Uniti.

"Possiamo continuare a farlo crescere? Non lo so, perché l'anno prossimo abbiamo Las Vegas che sarà il nostro prossimo evento, ma credo che Liberty Media sappia esattamente cosa fare", ha detto Steiner.

"Come hanno portato la Formula Uno a questo punto, sapranno come fare il prossimo. E credo che la prossima cosa da fare sia stabilizzarla qui, dove si trova. Poi, quando saremo pronti, potremo migliorare ancora".

"Ma al momento credo che siamo ad alto livello. E anche se negli anni a venire ci sarà un po' meno, non credo che sia un dramma, perché l'interesse per il momento è molto alto. E trovo che sia fantastico e che quello che Liberty ha fatto con il suo sport negli Stati Uniti sia semplicemente fantastico".

