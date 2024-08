- La Super Nanny torna ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Dal 2004 al 2011, Katia Saalfrank (52) è apparsa su RTL come la famosa "Super Nanny," affrontando problemi familiari sulla famosa "Scalinata del Silenzio." Ora è tornata su RTL2 a partire dal 9 settembre 2024, in "Aiutateci! I Salvatori della Famiglia." Questo programma di intrattenimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05.

Struggles familiari drammatizzati

In "Super Nanny," Katia visitava direttamente le famiglie. In questo nuovo formato, offrirà commenti da un punto di vista esterno. RTL2 pianifica di rappresentare comuni dispute familiari in scene emotivamente cariche con l'aiuto di attori e comparse. Saalfrank analizzerà la dinamica familiare e proporrà "soluzioni realistiche per ripristinare l'armonia familiare."

I temi che verranno affrontati includono l'uso appropriato dei social media da parte dei bambini, nonché le sfide quando una madre influencer vuole sfruttare i propri figli per il tempo davanti alla telecamera. Problemi che "Super Nanny" non ha incontrato nei suoi 20 anni di trasmissione.

Il percorso di Katia Saalfrank dopo "Super Nanny"

Saalfrank ha interrotto la sua collaborazione con RTL nel 2011, sostenendo, come riportato dal "Spiegel," che la sua competenza professionale era stata manipolata anche a discapito degli interessi pedagogici. RTL ha respinto queste affermazioni.

Nel 2013, è passata a SWR, rilasciando un album sotto il suo alias musicale e introducendo il formato "Expedition Family." Tuttavia, lo show non è stato un successo. È tornata alla televisione commerciale nel 2018 con "Adesso aiutiamo voi!" che è andato in onda per una sola stagione su Sat.1. Nel 2023, Katia Saalfrank è apparsa negli spot di Magenta TV come terapeuta di coppia.

Nella sua carriera dopo "The Super Nanny," Katia Saalfrank ha affrontato difficoltà con i suoi show su SWR e Sat.1. Tuttavia, ha continuato a comparire in televisione, tornando ora su RTL2 nel 2024 per condividere la sua esperienza in "Aiutateci! I Salvatori della Famiglia."

