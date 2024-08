Stieg Larsson avrebbe compiuto 70 anni - La sua triste storia di successo

Una casa editrice svedese importante voleva pubblicare la serie di romanzi polizieschi Millennium, e il writer svedese Stieg Larsson (1954-2004) ne era ancora a conoscenza nell'estate del 2004. Non è mai riuscito a vedere quanto sarebbero diventati dei bestseller a livello globale, poiché è morto per un attacco di cuore il 9 novembre 2004, all'età di 50 anni. Nel 2009, "The World" ha paragonato la sua fama postuma a quella della star di Hollywood Heath Ledger (1979-2008, il Joker in "The Dark Knight") e della star mondiale Michael Jackson (1958-2009).

Come ha scritto "Radio e Televisione Svizzera" (SRF), Larsson aveva una compagna a lungo termine, Eva Gabrielsson (70, Memoir "Ci sono cose che vorrei tu sapessi" su Stieg Larsson e me"), ma non aveva figli al momento della sua morte. Pertanto, il successo inaspettato delle storie sull'investigatore giornalistico tenace Mikael Blomkvist e sull'abile hacker Lisbeth Salander ha reso il fratello Joakim e il padre Erland "multimilionari".

Oggi, giovedì 15 agosto, il giornalista e writer Stieg Larsson avrebbe compiuto 70 anni.

Serie di Romanzi Millennium - Tre Trilogie e diverse Adattazioni

La Trilogia Millennium - "The Girl with the Dragon Tattoo" (2006), "The Girl Who Played with Fire" (2007) e "The Girl Who Kicked the Hornet's Nest" (2008) - era originariamente prevista per dieci volumi ma è stata pubblicata postuma ed è stata un grande successo in formato libro. I romanzi polizieschi sono stati anche filmati nel 2009. Michael Nyqvist (1960-2017, "John Wick") ha interpretato Blomkvist e Noomi Rapace (44, "Sherlock Holmes") ha interpretato Salander. "The Girl with the Dragon Tattoo" è stato rimesso in scena nel 2011 dal regista statunitense David Fincher (61, "House of Cards"), questa volta con Daniel Craig (56, "James Bond") e Rooney Mara (39, "Her") nei ruoli principali.

Come riassume "Nordic Crime", Stieg Larsson ha lasciato "esposti di ulteriori romanzi della serie e un quarto romanzo quasi completo". I suoi eredi non volevano che altri completassero i lavori, ma hanno dato il via libera per un "proseguimento della serie Millennium come romanzo autonomo senza utilizzare il materiale esistente". Oltre alla prima trilogy, sono state create altre due. "The Girl in the Spider's Web" (2015), "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" (2017) e "The Girl Who Lived Twice" (2019) sono stati scritti dallo scrittore svedese David Lagercrantz (61). Il primo romanzo di questa serie è stato pubblicato nel 2018 con Claire Foy (40, "The Crown") come Lisbeth Salander.

Il primo volume del terzo ciclo, "The Girl in the Woods" (2023), è stato scritto dalla premio Nobel svedese Karin Smirnoff (59).

Stieg Larsson Era Politicamente Attivo

Nato nella città svedese del nord di Skelleftehamn da due adolescenti (entrambi 19), Larsson era anche molto attivo politicamente. Dal 1995, il futuro autore di thriller è stato l'editore di una rivista antifascista e veniva considerato un esperto sui movimenti estremisti di destra. Nel 2018, il quotidiano austriaco "Standard" ha riferito delle sue "ricerche sensazionali" sull'omicidio del primo ministro socialdemocratico svedese Olof Palme (1927-1986).

Consigli per Viaggiare per i Fans di "Millennium"

Non solo il personaggio principale della serie Millennium, l'investigatore giornalistico Mikael Blomkvist, è detto avere tratti autobiografici del suo creatore. I fan della serie poliziesca possono anche visitare molti dei luoghi descritti nei libri in Svezia oggi. Nella primavera del 2024, il "Frankfurter Rundschau" ha compilato "Otto Luoghi che Conosci dai Libri".

Elencato tra gli altri è l'indirizzo "Bellmansgatan 1" a Stoccolma, dove il personaggio principale Carl Mikael Blomkvist risiede in un attico. Questo indirizzo è effettivamente reale. Allo stesso modo, il ristorante "Kvarnen" ("Il Mulino") al "Tjärhovsgatan 4", che Salander e Blomkvist frequentano spesso, è autentico. Inoltre, il "Kaffebar" all'Hornsgatan 78 / Bysistorget 6 è reale e si dice che fosse il caffè preferito di Stieg Larsson.

La compagna a lungo termine di Stieg Larsson, Eva Gabrielsson, ha festeggiato il suo 70° compleanno quest'anno. Nonostante la morte di Larsson all'età di 50 anni, il suo successo postumo come autore ha reso il fratello Joakim e il padre Erland multimilionari.

Oggi segna il giorno in cui Stieg Larsson avrebbe compiuto 70 anni, se fosse vissuto fino a questa età. Nel 2009, dopo la sua morte prematura, la sua serie di romanzi polizieschi "The Millennium Trilogy" è diventata un successo a livello globale.

