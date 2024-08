- "La sua radiosità rimane incisa nei nostri ricordi"

Il 19 agosto 2024, Matthew Perry avrebbe compiuto 55 anni. La serie iconica "Friends" ha celebrato questa occasione speciale rendendo omaggio alla sua stella scomparsa con un post commovente. Accompagnando una foto di Perry dai tempi in cui era più giovane, si leggeva: "Oggi rendiamo omaggio allo spirito radioso che era Matthew Perry."

Cinque sospetti catturati

Purtroppo, il 28 ottobre 2023, Perry è stato trovato privo di conoscenza nella sua vasca idromassaggio a casa. Il referto dell'autopsia ha indicato che un'assunzione eccessiva di ketamina ha portato alla sua tragica annegamento. Recentemente, l'15 agosto, cinque individui sono stati messi in custodia. Sono accusati di aver fornito la sostanza a Perry e di aver sfruttato la sua dipendenza. Tra questi individui ci sono l'assistente personale di Perry, due medici, uno spacciatore e un confidente stretto della star televisiva, che avrebbe fatto da intermediario nell'ottenimento della ketamina.

"Non eravamo solo colleghi, eravamo una famiglia"

La notizia della morte di Perry ha lasciato sia il pubblico che i restanti "Friends" sotto shock. Nel ottobre 2023, i membri rimasti del cast - Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61), Matt LeBlanc (57) e David Schwimmer (57) - hanno rilasciato una dichiarazione commovente a "People". "Siamo ancora sconvolti dalla perdita di Matthew. Non eravamo solo colleghi; eravamo una famiglia", hanno dichiarato in quel momento. "C'è così tanto che vorremmo dire, ma per ora scegliamo di piangere e di elaborare questa perdita incomprensibile. (...) I nostri cuori e i nostri pensieri sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo."

La tragica notizia della morte di Matthew Perry il 28 ottobre 2023 è stata un colpo devastante. In seguito, cinque individui sono stati catturati e accusati di aver fornito a Perry la ketamina e di aver sfruttato la sua dipendenza, portando alla sua prematura morte a causa di un'assunzione eccessiva della sostanza.

