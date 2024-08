- La sua professione nell'ambito della radiodiffusione

Dopo oltre tre decenni, il 23 agosto (ore 18:45, RTL), Peter Kloepfel (65) lascerà il ruolo di conduttore delle news su "RTL Aktuell". La sua collega sportiva, Ulrike von der Groeben (67), si ritirerà anch'essa dalla posizione all'interno del programma di news. Hanno annunciato i loro pensionamenti a metà marzo 2024. Nel corso dei tre decenni, la coppia ha condotto oltre 4.500 trasmissioni congiunte. Kloepfel, in particolare, ha avuto una carriera distinta in TV su RTL.

Il CEO di "RTL" News, Martin Gradl, ha riconosciuto i successi di Kloepfel in una dichiarazione riguardante il premio speciale della giuria del Robert Geisendoerfer Award, che Kloepfel riceverà l'8 ottobre. Secondo Gradl, "Kloepfel ha notevolmente influenzato non solo il panorama televisivo tedesco ma anche RTL con la sua competenza giornalistica, indipendenza e grande sensibilità per oltre tre decenni. Anche nei momenti difficili, è rimasto composto e è uno dei conduttori di news più popolari."

Inizi della carriera: giornalista agrario

Cosa ha innescato il percorso di Kloepfel? Si è diplomato al liceo a Bad Homburg nel 1977 e ha completato il servizio militare prima di ottenere un diploma in scienze agrarie nel 1983. Le basi della sua carriera giornalistica sono state poste quando si è iscritto a un programma di formazione alla Henri Nannen School nel 1983. Il suo obiettivo era diventare un giornalista agrario. "In quel momento, avevo studiato agraria e mi chiedevo cosa fare con questo titolo", ha dichiarato in un'intervista del 2014 a "DWDL". Gli piaceva scrivere e comunicare e voleva combinare le sue conoscenze agricole con queste abilità.

Tuttavia, con i consigli degli amici, si è unito a RTL invece. "Sono sempre stato un tipo pratico", ha detto nell'intervista "DWDL". "Così ho fatto un tirocinio di tre mesi a RTL plus." Ha trovato il lavoro a Lussemburgo altrettanto eccitante e istruttivo di quanto avesse sperato. "A un certo punto, mi è stato anche permesso di moderare le news come stagista. È stato allora che ho capito: la televisione è più emozionante di quanto pensassi."

Progressione di carriera su RTL

Kloepfel ha iniziato a lavorare per la stazione a Bonn, la ex capitale, nel 1985. "Lavoro lì, essere un giornalista della capitale, era già fichissimo per un novellino come me", ha detto in retrospettiva. "Anche per una piccola televisione, essere attivi lì era allettante. L'offerta di diventare corrispondente politico è stata anche il fattore decisivo per me per restare con RTL." Nel 1990, si è trasferito a New York come corrispondente USA e ha coperto eventi come la Guerra del Golfo due volte a settimana. Nel 1992, è stato nominato capoanchor del notiziario principale "RTL Aktuell" e ha servito come direttore editoriale di RTL dal 2004 al 2014. I telespettatori hanno apprezzato lo stile di Kloepfel, calmo, fattuale e obiettivo. "Non volevo creare spigoli vivi", ha detto.

Moderazione dal vivo di maratona

Kloepfel ha lasciato il segno con la sua moderazione dal vivo di sette ore durante gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Al momento dell'attacco, Kloepfel si trovava in studio a Colonia. In un'intervista del 2021 a RND, ha descritto la sua reazione immediata agli eventi: "È stato uno shock e allo stesso tempo riconoscere: questo sta succedendo davvero, l'ho visto. In quel momento è scattato il mio riflesso professionale: devo andare in onda il prima possibile e riferire cosa sta succedendo a New York. Ho capito subito l'entità della cosa." L'ampia esperienza di Kloepfel a New York e le sue conoscenze locali lo hanno assistito, poiché aveva poche informazioni e solo immagini dalle stazioni americane con cui lavorare. "Gradualmente, mi fornivano informazioni, come l'auricolare. Ma nelle prime ore, ero principalmente da solo."

Pensionamento e progetti futuri

Con il pensionamento alle porte, Kloepfel ha trovato i suoi successori su RTL. RTL ha assemblato un quartetto per l'estate 2024, tra cui Roberta Bieling (49) e Andreas von Thien (57), che presenteranno lo show da lunedì a domenica in due squadre di moderazione fisse, insieme a Christopher Wittich (41) e Anna Fleischhauer (37). Kloepfel compirà 66 anni a ottobre e ha deciso che è ora di andare in pensione. Ha ridotto le sue apparizioni negli ultimi anni e trascorso più tempo con sua moglie e sua figlia negli Stati Uniti. "È stato bello", ha detto nella conversazione. "Ora sarà ancora più bello." Negli Stati Uniti, Kloepfel sarà principalmente conosciuto come "Peter dalla Germania - non come una personalità televisiva."

Progetti professionali dopo il pensionamento

I progetti di Kloepfel dopo il pensionamento non sono ancora chiari, anche se continuerà a sostenere la prossima generazione di giornalisti attraverso la Scuola di giornalismo RTL. L'onore di ricevere il premio speciale della giuria del Robert Geisendoerfer Award l'8 ottobre segna la fine di una carriera giornalistica distinta per Kloepfel e von der Groeben, che saranno mancati dai loro fedeli telespettatori.

Kloeppel non scomparirà completamente dallo schermo della stazione. Ha espresso la sua disponibilità a tornare a progetti come 'Throughlit', ma ha chiuso con l'incarico di moderazione delle notizie quotidiane, come ha detto alla rivista "stern". Inoltre, rimarrà con RTL per un altro show. In particolare, il 5 novembre si unirà come co-conduttore al programma serale sulla elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ha condiviso i suoi piani durante una chiacchierata con "Antenne Bayern" alla fine di luglio, dicendo: "Sì, ci sarò a Colonia quella sera delle elezioni, pronto a sostenere le nostre nuove conduttrici e conduttori come co-commentatore".

La notizia del pensionamento di Kloepfel come conduttore delle news su "RTL Aktuell" è stata ampiamente riportata dai vari media. Nonostante la sua partenza, i telespettatori di RTL possono ancora guardare in avanti per vederlo il 5 novembre, in quanto ha accettato di co-condurre il programma serale sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

In riconoscimento dei suoi significativi contributi alla televisione tedesca, il CEO di "RTL" News, Martin Gradl, consegnerà a Kloepfel il premio speciale della giuria del Robert Geisendoerfer Award l'8 ottobre. Il premio è un tributo al ruolo influente di Kloepfel nella formazione del paesaggio televisivo tedesco e al suo impegno per l'eccellenza giornalistica negli ultimi tre decenni.

