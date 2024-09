- La sua nuova posizione l'ha aiutata a perdere 20 chili.

Il 19 settembre, il tanto atteso film horror "The Substance", con Demi Moore (61), debutta nei cinema tedeschi. Diretto dalla regista francese Coralie Fargeat (48), Moore interpreta un'attrice anziana che ricorre a un pericoloso siero di ringiovanimento illegale. In una chiacchierata con "L.A. Times", Moore ha parlato del processo di riprese estenuante per questo film horror del corpo.

Demi Moore Perdere Nove Chili per il Suo Ruolo

"Per darvi un'idea dell'intensità: durante la prima settimana in cui avevo del tempo libero mentre Margaret [Qualley] lavorava, ho preso le varicelle", ha rivelato Moore. "In seguito, ho perso circa nove chili."

Lottare per la Giovane Attrice Margaret Qualley a causa di "The Substance"

Le varicelle sono un disturbo doloroso spesso legato allo stress e causato dalla riattivazione del virus varicella-zoster, che causa anche la varicella. Durante le riprese impegnative del film horror "The Substance", la co-protagonista di Moore, Margaret Qualley (29), ha anche lottato con un problema di salute.

"Io ho avuto l'acne persistente per un po'", ha ammesso la 29enne. Tuttavia, Moore non rimpiange il suo impegno fisico ed emotivo in questo ruolo. "È importante tornare a casa sentendosi di aver dato il massimo."

Demi Moore Non è un Fan del "Ghost" Remake di Channing Tatum

In un'altra importante intervista per promuovere il suo nuovo film "The Substance", Moore ha anche espresso le sue opinioni sul previsto remake dell'iconico film "Ghost - Nachricht von Sam", in cui ha recitato insieme a Patrick Swayze (1952-2009) nel 1990.

L'attore Channing Tatum (44) ha ottenuto i diritti del materiale e pianifica di rimettere in scena il film con se stesso nel ruolo principale. Tuttavia, Moore non è entusiasta di questo progetto. "Ci sono certi film che semplicemente non dovrebbero essere toccati", ha dichiarato la 61enne in un'intervista con "Variety" riguardo ai piani di remake di Tatum.

