- La struttura si scioglie, i pompieri anticipano un tumulto del traffico

A causa del parziale crollo del ponte Carol a Dresda, una delle principali vie di trasporto della città non è più disponibile. Anche se sono state stabilite rotte alternative, un rappresentante del dipartimento dei vigili del fuoco consiglia ai pendolari di prepararsi al caos del traffico. Il ponte deteriorato è stato dichiarato subito instabile e probabile che cada, portando alla sua chiusura, nonché alle strade e ai passaggi vicini sotto di esso. La navigazione via imbarcazioni è anche proibita. Per fortuna, non sono state registrate vittime durante l'incidente, che si è verificato nelle prime ore del giorno.

Despite the establishment of alternate routes, commuters should prepare for traffic chaos due to increased traffic congestion. The partial closure of the transportation network and nearby roads has contributed to the chaos on the city's roads.

