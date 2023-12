La striscia di vittorie della stella polacca del tennis Iga Swiatek termina con la sconfitta della francese Alizé Cornet a Wimbledon

Swiatek, che ha perso contro Cornet per 6-4 6-2 nel terzo turno, è partita a rilento nel set d'apertura perdendo i primi tre giochi prima di recuperare e conquistare i due successivi. Le due si sono divise i quattro giochi successivi, ma alla fine Cornet ha vinto il set.

Nel secondo set, lo slancio sembrava essersi spostato: la 21enne Swiatek si è portata in vantaggio per 2-0, ma Cornet ha ripreso rapidamente il controllo vincendo i successivi sei giochi per chiudere l'incontro.

"Onestamente, di solito sono dura con me stessa. Qui so come mi sentivo prima delle partite, so come mi sentivo quando mi allenavo. Diciamo che non mi sentivo nella forma migliore, quindi sono consapevole che questo può accadere", ha detto Swiatek sulla striscia di vittorie dopo la partita.

La striscia di vittorie della polacca due volte campionessa del Grande Slam, che risale a febbraio, è la più lunga dai tempi di Martina Hingis nel 1997.

"Non ho parole in questo momento, mi ricorda la volta in cui ho battuto Serena su questo stesso campo, esattamente otto anni fa. Questo campo è un portafortuna per me", ha dichiarato Cornet dopo la vittoria.

Nel 2014, la francese ha sconfitto l'allora numero 1 Serena Williams sul Court One per accedere ai suoi primi ottavi di finale del Grande Slam. Con questa vittoria, Cornet si porta a 4-3 in carriera contro le numero 1 del mondo.

In gara per il suo 62° major consecutivo, record WTA, Cornet affronterà lunedì l'australiana Ajla Tomljanovic.

Nelle partite di martedì sul Centre Court, la Swiatek ha registrato la sua 36ª vittoria consecutiva battendo Jana Fett per 6-0 6-3. Ha dominato il primo set contro la Fett. La Swiatek ha dominato il primo set contro la Fett, alla sua prima partita dopo gli Open di Francia, ma ha dovuto superare un periodo difficile nel secondo, quando la Fett ha sfiorato il doppio break.

La prima testa di serie si è ripresa dall'inizio traballante del set e ha infilato cinque giochi di fila, portando la sua serie di vittorie a 36 partite.

