La strategia repubblicana si rivolge alla Pennsylvania mentre i democratici cercano di preservare la loro posizione nel Senato.

Dopo un'estate di accesi dibattiti tra lui e il suo avversario repubblicano, David McCormick, nella corsa al Senato degli Stati Uniti in Pennsylvania, che ha lasciato la competizione in parità, i repubblicani stanno pianificando di investire oltre 100 milioni di dollari in finanziamenti per la campagna nelle ultime settimane.

Questo ingente investimento, che ammonta a circa 40 milioni di dollari in più di quanto Casey e i suoi sostenitori abbiano pianificato di spendere finora, concede a McCormick un notevole vantaggio sui mezzi di comunicazione di massa rispetto ad altri candidati al Senato nella fase finale della campagna. Fino ad ora, entrambi i partiti avevano implementato budget pubblicitari simili, con Casey che aveva il vantaggio.

"I devo ammettere che mi considero l'outsider," ha condiviso Casey, politico esperto con una carriera di lunga data in politica in Pennsylvania, con CNN dopo un comizio a Philadelphia con i lavoratori sindacali. "I mastodontici super PAC aziendali che mi hanno preso di mira per tutta l'estate e che aumenteranno significativamente le loro spese sono una sfida formidabile."

Despite l'ottimismo, Casey è rimasto fiducioso sulle sue prospettive per una vittoria a novembre e ha insistito sul fatto che non fosse turbato dal potere finanziario dei suoi avversari. "Francamente, non mi interessa quanto spendano," ha affermato, aggiungendo: "Non ho un super PAC personale finanziato dai tycoon di Wall Street. Questa è certamente una battaglia in salita."

La lotta democratica per mantenere il controllo del Senato è in gioco qui. Hanno bisogno di vincere ogni seggio, tranne la West Virginia, probabilmente destinata ai repubblicani, solo per mantenere un Senato 50-50. Un passo falso in uno stato chiave come la Pennsylvania, con gare cruciali anche negli stati rossi come l'Ohio e il Montana, sarebbe dannoso per i democratici.

Per prevenire questo risultato, Casey ha condotto un'offensiva incessante contro il carattere di McCormick - una tattica popolare tra i democratici negli stati oscillanti per convincere gli elettori dell'altra parte. Tuttavia, vilipendendo il mandato di McCormick come amministratore di un importante hedge fund di Wall Street e la sua precedente residenza nel Connecticut, McCormick e i suoi alleati stanno cercando di elevare la corsa a un livello nazionale più ampio, attaccando i legami di Casey con la vicepresidente Kamala Harris, l'immigrazione e l'inflazione.

"È perché il sen. Casey è semplicemente fuori dal mondo della Pennsylvania," ha argomentato McCormick in un'intervista in un paese dell'est della Pennsylvania dove Trump ha ottenuto il 60% dei voti nel 2020. "È stato un senatore deludente."

Per rafforzare queste critiche, McCormick sta beneficiando di un asset senza precedenti: il suo super PAC personale sostenuto da donatori facoltosi. In effetti, dei 101 milioni di dollari che McCormick e i suoi alleati repubblicani spenderanno in pubblicità, il Keystone Renewal PAC di McCormick ha riservato 66 milioni di dollari per gli ultimi due mesi della campagna - più dei 64 milioni di dollari che Casey e i suoi alleati hanno previsto di spendere durante lo stesso periodo, secondo i dati di AdImpact. Questo super PAC è stato sostenuto da miliardari come Ken Griffin e Paul Singer, che hanno donato rispettivamente 10 milioni e 2 milioni di dollari, secondo i registri federali.

E McCormick ha un vantaggio aggiuntivo: la sua notevole ricchezza personale. Quando gli è stato chiesto se avrebbe contribuito ulteriormente alla sua campagna nelle ultime settimane, McCormick ha riconosciuto di aver già investito significativamente, indicando i resoconti che mostrano il suo iniziale investimento di 4 milioni di dollari.

"I prevedo di mantenere il mio investimento," ha dichiarato McCormick. "Ho fiducia in me stesso. Quindi, sto investendo in me stesso."

"Questa sarà la corsa più costosa del paese," ha aggiunto McCormick. "E così, avrò bisogno di aiuto."

McCormick ha concluso: "Sono in corsa contro un senatore uscente con una forte presenza in Pennsylvania. È una figura nota nella politica della Pennsylvania. Quindi, mi considero l'outsider."

Il fattore Trump e Harris

Entrambi i candidati hanno giudicato che sia nel loro interesse politico allinearsi con i leader delle loro rispettive liste, nonostante le possibili implicazioni politiche sfidanti delle loro posizioni.

McCormick, che non aveva mai ricoperto una carica pubblica, aveva perso le primarie del Senato del 2022 contro il dott. Mehmet Oz, che Trump aveva sostenuto, in una contesa feroce in cui Trump aveva spesso criticato McCormick.

Tuttavia, McCormick ha da allora riparato i rapporti con Trump, ottenendo la sua endorsement e facendo campagna con lui alla convention nazionale repubblicana e in eventi in tutta la Pennsylvania. In effetti, McCormick stava per salire sul palco a un comizio di luglio a Butler, in Pennsylvania, quando Trump lo ha chiamato indietro per un momento. Secondi dopo, un aspirante assassino ha tentato di sparare a Trump.

"Sì," ha detto McCormick quando gli è stato chiesto se pensava che potesse essere stato lui il bersaglio al comizio. "In quel momento, non ci ho pensato molto. Successivamente, ho parlato con le mie sei figlie, e erano terrorizzate."

Despite l'alleanza con Trump, McCormick ha tracciato alcuni confini.

Quando gli è stato chiesto se fosse d'accordo con le affermazioni di Trump secondo cui le elezioni del 2020 in Pennsylvania erano state truccate, McCormick ha dichiarato che Biden aveva vinto le elezioni, dicendo: "Credo che Biden abbia vinto le elezioni. Non credo che le elezioni siano state rubate."

Chiamato se si identificasse come repubblicano MAGA, McCormick ha detto: "Per essere onesti, mi identifico come repubblicano Dave McCormick. Ho costantemente esposto le mie vedute. Le mie vedute sono in gran parte in linea con ciò che il presidente Trump ha sostenuto per le politiche."

Casey ha offerto una prospettiva diversa.

"Si inchina costantemente a Trump," ha accusato Casey, evidenziando l'etichetta dispregiativa di Trump per McCormick come 'repubblicano di Wall Street liberal' durante la campagna del 2022, un punto sfruttato dagli spot pubblicitari democratici.

Casey ha le sue sfide politiche personali da affrontare, come le posizioni più innovative di Harris, come il suo precedente sostegno alla proibizione del metodo di estrazione del petrolio chiamato "fracking", particolarmente rilevante in Pennsylvania. Ora, Casey elogia il ripensamento di Harris – ora dice che non proibirebbe il "fracking" – e è apparso accanto a lei e al Presidente Biden in un comizio del Labor Day a Pittsburgh di recente.

In risposta al perché si sta unendo a Harris, nonostante altri democratici vulnerabili stiano alla larga da lei, Casey ha dichiarato: "Beh, onestamente, in questo stato, la sua campagna ha realmente aumentato l'affluenza alle urne. C'è stata un'ondata di partecipazione dei giovani. Sta conducendo una campagna fantastica. La conosco da molto tempo al Senato".

Tuttavia, si rifiuta di definirsi un democratico Biden-Harris o di elencare le aree in cui non è d'accordo con la candidata democratica.

"Non entrerò nei dettagli sui problemi in cui potremmo non essere d'accordo", ha detto.

Il successo di McCormick nel settore finanziario si è trasformato in una spada a doppio taglio durante la sua campagna, mentre Casey lancia una raffica di critiche contro il suo mandato alla Bridgewater Associates – in particolare i suoi investimenti in Cina mentre ne era a capo.

Dal 2017 al 2021 – il periodo in cui McCormick ha diretto Bridgewater – gli investimenti della società in Cina sono aumentati del 108%, comprese le investimenti in un'azienda cinese che produce legalmente fentanil.

Durante l'intervista, McCormick ha sostenuto che gli investimenti di Bridgewater in Cina rappresentavano solo il 3% della sua strategia di investimento globale, osservando che è tipico per le società di questo tipo investire in Cina.

"Hai il 30% degli oggetti in casa tua che vengono dalla Cina", ha detto, suggerendo che le politiche sull'immigrazione e sulla sicurezza delle frontiere di Casey potrebbero essere la causa del problema del fentanil, piuttosto che le attività della sua società. "Non c'è alcuna società globale sul pianeta che non abbia esposizione in Cina. E milioni di pennsylvaniani, milioni di americani hanno investimenti in tutto il mondo, alcuni dei quali sono in Cina".

Ma Casey ha sostenuto che il 3% è "una grossa somma". Chiamato a dire se vede la corsa basata sul carattere invece che sulle questioni, Casey ha detto: "Credo che dipenderà da ciò che hai fatto nella tua vita. ... Così ho lavorato per le persone della Pennsylvania. Lui ha guadagnato soldi in Cina e a Wall Street".

McCormick ha ribattuto, accusando Casey di essere spaventato, dicendo che la campagna democratica ha speso più sugli spot pubblicitari che su McCormick in totale sulla sua campagna.

"Il sen. Casey sta operando nella paura", ha detto McCormick.

I democratici sono ansiosi di portare alla ribalta le dichiarazioni passate di McCormick sull'aborto nelle primarie del 2022. In effetti, durante un dibattito, ha espresso chiaramente la sua opposizione alla procedura, menzionando: "Credo che in rare circostanze debbano esserci eccezioni per la vita della madre".

Poiché non ha incluso lo stupro e l'incesto tra le eccezioni, quella dichiarazione è stata al centro di una campagna pubblicitaria democratica sull'argomento.

Chiamato la scorsa settimana a spiegare perché ha menzionato solo l'eccezione per la vita della madre e non una per lo stupro o l'incesto, McCormick ha detto a CNN: "Durante il dibattito, ho dichiarato in seguito e più volte che sostengo tutte e tre le eccezioni. Nel dibattito, non ho detto che ero contro le altre eccezioni. Ho solo dichiarato che ero a favore di quella eccezione".

Ma McCormick, pur continuando a opporsi alla codificazione di Roe v. Wade, ha detto di non essere a favore di una legislazione nazionale e che le politiche dovrebbero essere decise dagli stati, non dal Congresso.

Casey ha mantenuto sentimenti anti-abortisti nonostante fosse un democratico – e il figlio di un governatore a due mandati, Bob Casey Sr., un cattolico devoto che ha emanato una delle leggi sull'aborto più severe del paese nel 1989, portando a una decisione della Corte Suprema. Il padre di Casey ha persino perso il suo posto di speaker alla convention democratica del 1992 a causa di questa questione.

Inoltre, nel 2002, quando il giovane Casey si candidò senza successo alla carica di governatore, dichiarò esplicitamente la sua posizione durante un'intervista radiofonica, dicendo che la sua posizione "è sempre stata una posizione pro-life".

Tuttavia, durante l'intervista della scorsa settimana, Casey ha fatto cenno a un cambiamento di opinione dopo la decisione di Dobbs, dicendo che sostiene "il recupero dei diritti di Roe".

Chiamato a dire se si considera ancora "pro-life", Casey ha detto: "Non credo che questi termini abbiano ancora molto significato. Credo che la scelta ora davanti agli americani sia se si sostiene un divieto, il che significa sostenere l'abrogazione di Roe e tutto ciò che ne consegue, o si sostiene questo diritto, che io sostengo".

