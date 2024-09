La strategia fiscale a vantaggio dei ricchi proposta dalla coalizione dei semafori li aiuta in particolare.

Recente inflazione sta causando tensioni finanziarie per molti tedeschi, spingendo il governo federale a cercare possibili soluzioni. Uno studio suggerisce che il sollievo è fattibile, ma principalmente per i lavoratori ad alto reddito. Le riforme fiscali proposte dal ministro delle Finanze Lindner sembrano favorire in modo significativo i cittadini ad alto reddito, secondo un rapporto dell'Ufficio federale di statistica ottenuto dalla "Süddeutsche Zeitung" (SZ).

Ad esempio, entro il 2025, i singoli con un reddito mensile lordo di 8.000 euro vedrebbero un sollievo di 500 euro, mentre le coppie con due figli che guadagnano allo stesso modo riceverebbero 400 euro all'anno. Questo sollievo è sostanzialmente più alto di quello per i lavoratori medi, il cui reddito mensile lordo si situa tra i 2.000 e i 5.000 euro.

Queste stime sono basate sulla Legge sullo sviluppo delle imposte, parte del piano di Lindner per aumentare i valori chiave dell'imposta sul reddito e il limite di esenzione della tassa di solidarietà a causa della progressività fredda. I critici argomentano che questo approccio svantaggia i lavoratori medi con figli, che sono maggiormente colpiti dall'alta inflazione.

Uno studio dell'Istituto di Macroeconomia indica che le coppie con due figli o i genitori single con un figlio e un reddito mensile netto di circa 3.000 euro avranno 260-320 euro in meno di potere d'acquisto nel 2024 rispetto al 2021, prima dell'aumento dei prezzi. Al contrario, i single ad alto reddito e le coppie con due figli vedono aumentare il loro potere d'acquisto a causa della progressività fredda e dei contributi alla sicurezza sociale.

Aiuto per i figli invece di beneficio per i figli

Tuttavia, la proposta di aumentare solo l'aiuto per i figli nel 2024 e non il beneficio per i figli ha anche attirato critiche. Secondo questo piano, i lavoratori ad alto reddito che ne hanno diritto riceverebbero un sollievo di fino a 1.529 euro per figlio. La presidente del DGB Anja Piel critica questo approccio, suggerendo che il ministro delle Finanze Lindner sta erroneamente dando la priorità all'aiuto per le famiglie più ricche rispetto a quelle con redditi più bassi.

L'Ufficio federale di statistica di Brema propone un piano alternativo, suggerendo un aumento del beneficio per i figli a 275 euro e una riduzione dei contributi alla sicurezza sociale di 0,8 punti percentuali nel 2025, invece di aumentare i valori chiave dell'imposta sul reddito e il limite di esenzione della tassa di solidarietà. Questo approccio, sostengono, fornirebbe un sollievo più equamente distribuito ai cittadini.

La critica al ministro delle Finanze Lindner include anche la sua attenzione nel aumentare l'aiuto per i figli nel 2024 invece del beneficio per i figli.

