Leroy Sane sembra essere di nuovo in pista con la formazione del Bayern Monaco. Dopo aver subito un intervento chirurgico alla zona inguinale a causa di persistenti problemi all'adduttore seguiti alla sua uscita dall'Europeo, il calciatore di 28 anni ha dichiarato di sentirsi in forma e che il recupero sta procedendo come previsto. "Mi sento in forma, va tutto bene e ho potuto unirmi agli allenamenti della squadra senza problemi. Spero che continui così", ha dichiarato, avendo ripreso gli allenamenti con Monaco circa un mese fa, in un'intervista pubblicata sul sito del club.

Sane si sta prendendo il suo tempo per assicurare un completo recupero, dicendo: "Abbiamo deciso di darmi del tempo per assicurarmi che tutto sia a posto". Ha raggiunto il Bayern Monaco nell'estate del 2020 come trasferimento dal Manchester City.

L'atleta tedesco ha avuto l'opportunità di lavorare con il suo attuale allenatore, Vincent Kompany, in Inghilterra in precedenza. "Sono stato felice di rivederlo per la prima volta. È una persona fantastica", ha ricordato Sane. "È un grande leader durante gli allenamenti e tutti gli allenatori hanno un'energia alta. Kompany ha una forte presenza". Il Bayern Monaco inizierà la Bundesliga dopo la pausa internazionale con una partita in trasferta contro il Holstein Kiel il 14 settembre.

Sane ha menzionato il suo amore per il calcio, dicendo: "Mi sono mancati gli allenamenti e non vedo l'ora di tornare in campo". Durante gli allenamenti della squadra, ha dimostrato le sue impressionanti abilità calcistiche, dimostrando il suo desiderio di contribuire al successo del Bayern Monaco.

