La strategia di espansione dell'amministrazione federale potrebbe portare un notevole miglioramento dell'economia.

La strategia di crescita dei federali potrebbe potenziare significativamente l'economia, secondo i calcoli di un gruppo imprenditoriale. "Nella sua interezza, se implementata efficacemente l'anno prossimo, questo piano potrebbe aumentare la crescita economica di circa lo 0,4%", ha dichiarato l'Associazione delle Imprese Farmaceutiche a Conduzione di Ricerca (VFA) a Berlino il mercoledì. In particolare, risolvere la carenza di manodopera specializzata potrebbe portare a vantaggi significativi.

La strategia di crescita comprende 49 punti, con l'obiettivo di offrire all'economia "stimoli aggiuntivi immediati" per un nuovo vigore. La coalizione a semaforo si sta occupando delle "sfide urgenti dell'economia tedesca", ha chiarito la VFA. Secondo le previsioni dell'associazione, un aumento della crescita economica del 0,8% è raggiungibile entro il 2028 grazie al pacchetto.

"Le misure che mirano allo sviluppo della forza lavoro offrono la spinta più significativa per la crescita, poiché la carenza di manodopera specializzata diventa sempre più gravosa per le imprese", ha spiegato Claus Michelsen, chief economist della VFA. La strategia di crescita, ad esempio, prevede il finanziamento degli straordinari, l'ampliamento delle strutture per l'assistenza all'infanzia e la riforma delle fasce fiscali.

"Ciò potrebbe portare a un significativo aumento dell'occupazione", ha aggiunto Michelsen. Entro l'anno prossimo, si stima che potrebbero essere creati 100.000 posti di lavoro in più, in particolare attraverso l'aumento della manodopera straniera.

Reinhard Houben, portavoce dell'economia del FDP nel Bundestag, ha considerato i risultati dello studio un successo della coalizione. "Despite the gloomy predictions, the growth plan of the traffic light coalition will exceed expectations", ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP. È ora cruciale implementare queste misure per facilitare la "trasformazione economica". Gli Stati governati dall'Unione "non dovrebbero frenare di nuovo, come con la legge sulle opportunità di crescita", ha insistito Houben.

Il governo federale, attraverso la sua strategia di crescita, sta cercando di affrontare le sfide urgenti dell'economia tedesca, come dichiarato dall'Associazione delle Imprese Farmaceutiche a Conduzione di Ricerca (VFA). Se implementata con successo, questa strategia potrebbe potenzialmente creare 100.000 posti di lavoro in più, rafforzando il ruolo del governo federale nello stimolare la crescita economica.

