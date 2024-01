La strategia di difesa di Trump nel caso del 6 gennaio potrebbe andare oltre il tentativo di ritardare il processo, rivelano i documenti del tribunale

Ma in recenti depositi giudiziari, e secondo fonti che hanno familiarità con l'approccio del team di Trump, sono emerse altre strategie di difesa - in particolare l'assoluzione di Trump, il front-runner per la nomination del GOP, dalla responsabilità dell'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti e il suo posizionamento come vittima della disinformazione e di investigatori governativi troppo zelanti.

Due depositi giudiziari del team di Trump, presentati in sordina alla fine di novembre, hanno offerto la più chiara visione di ciò che gli avvocati dell'ex presidente potrebbero tentare di sostenere davanti a una giuria in questo caso storico. I documenti affermano che i suoi avvocati sperano, durante il processo, di puntare su persone del governo federale che sospetta siano prevenute nei suoi confronti, sull'influenza straniera e sulla disinformazione elettorale che lo ha portato a credere che la competizione del 2020 sia stata rubata.

La difesa dell'interferenza straniera

Il team di Trump ha già chiesto a un giudice di consentirgli l'accesso a ulteriori documenti governativi, comprese le informazioni classificate della sua amministrazione, che a suo avviso avvalorerebbero la tesi secondo cui non ci si può fidare del risultato delle elezioni.

I procuratori "non possono incolpare il presidente Trump per la discordia e la sfiducia dell'opinione pubblica nei confronti dei risultati delle elezioni del 2020, mentre si rifiutano di consegnare le prove che attori stranieri hanno alimentato le stesse fiamme", hanno scritto i suoi avvocati in tribunale a fine novembre.

"Le prove di campagne di disinformazione straniere occulte relative alle elezioni del 2020 supportano l'argomentazione della difesa secondo cui il presidente Trump e altri hanno agito in buona fede, anche se alcuni rapporti sono stati alla fine determinati come inaccurati".

Una delle azioni straniere indicate proviene dai servizi segreti russi e da un attacco al software SolarWinds che ha compromesso i dati di diverse agenzie federali nel dicembre 2020. Il team legale di Trump ha scritto che quell'attacco significava "che c'erano ragionevoli preoccupazioni sull'integrità delle elezioni e sulla possibilità di penetrazioni tecniche dell'infrastruttura elettorale".

I recenti depositi giudiziari di Trump chiedono anche l'accesso alle informazioni sull'Iran e sulla Cina che tentano di interferire nella politica statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che l'ammissione di prove nel caso riguardanti possibili false affermazioni da parte di attori stranieri potrebbe confondere la giuria e non è rilevante per lo stato d'animo di Trump quando ha spinto pubblicamente false affermazioni di frode elettorale.

Il team di Trump guarda agli investigatori del Consiglio speciale

Il team di Trump sta anche cercando di scoprire come altre agenzie investigative del governo federale hanno esaminato le sue azioni dopo le elezioni del 2020, per cercare di evidenziare il fatto che non è stato accusato fino alla nomina di un consulente speciale da parte del procuratore generale Merrick Garland nel novembre 2022. Minare l'accusa facendo leva sulla politica potrebbe essere un'opportunità per aiutare Trump davanti a una giuria, hanno dichiarato alla CNN fonti che hanno familiarità con la strategia.

L'ufficio del consulente speciale chiede al giudice Tanya Chutkan di bloccare qualsiasi tentativo di Trump di annullare la giuria, cosa che i suoi avvocati potrebbero fare cercando di inserire la politica nelle prove presentate. Annullare significa convincere almeno un giurato a votare per l'assoluzione, anche se i pubblici ministeri dimostrano le accuse contro di lui oltre ogni ragionevole dubbio.

Il fulcro di questa strategia è rappresentato dai procuratori che si stanno occupando del caso contro Trump. Il Dipartimento di Giustizia e Michael Sherwin, l'ex procuratore ad interim di Washington che ha parlato a "60 Minutes" della possibilità di accuse di sedizione legate all'attacco al Campidoglio, hanno cercato di esaminare le false accuse di frode e lo schema dei falsi elettori nel 2020 e 2021.

Il team di Trump ha chiesto alla corte di espandere la definizione legale di team dell'accusa per includere altre agenzie, tra cui l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington, in modo che i procuratori siano indotti a consegnare ampi documenti al team di difesa di Trump per la revisione. Alcune fonti hanno dichiarato alla CNN che questo potrebbe rallentare il caso.

"Sulla base delle dichiarazioni pubbliche degli avvocati per conto dell'USAO-DC, che sono incoerenti con la teoria del Consiglio speciale del 6 gennaio, è praticamente certo che ci siano documenti simili non pubblici e comunicazioni private relative a questa questione", ha scritto il team di Trump alla corte a fine novembre.

Indicazione di "pregiudizi politici" contro Trump

Il team di Trump ha anche affermato che i membri della comunità dei servizi segreti e delle forze dell'ordine che potrebbero diventare testimoni del processo potrebbero avere "pregiudizi politici" contro di lui. Tuttavia, molti degli ex membri del gabinetto di Trump - come l'allora procuratore generale Bill Barr, l'allora vicepresidente Mike Pence e diversi alti funzionari dell'intelligence - potrebbero essere chiamati a testimoniare contro di lui al processo. Molti di loro, dopo le elezioni, si sono espressi a favore dell'assenza di brogli diffusi e negli ultimi mesi hanno criticato Trump.

Il team di Trump ha anche osservato che al processo potrebbe essere verificato se egli ritenga che avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 2020 se non ci fossero stati brogli elettorali diffusi. Ma le accuse dell'accusa contro Trump indicano che sono state raccolte prove significative del fatto che i principali consiglieri della sua campagna elettorale e della sua amministrazione gli abbiano detto che i risultati significavano che non avrebbe potuto vincere, e che lui ha ignorato i fatti per incitare i suoi sostenitori alla violenza.

I procuratori dell'ufficio del consulente speciale Jack Smith all'interno del Dipartimento di Giustizia stanno cercando di eliminare prima del processo molte di queste difese, evidenziandole a Chutkan in un recente documento.

Spetterà a Chutkan stabilire se le tattiche a cui ha accennato il team di Trump potranno essere utilizzate al processo e cosa esattamente gli avvocati saranno in grado di presentare alla giuria attraverso testimoni e prove.

"La Corte non dovrebbe permettere all'imputato di trasformare l'aula di tribunale in un forum in cui diffondere disinformazione irrilevante, e dovrebbe respingere il suo tentativo di iniettare politica in questo procedimento", hanno scritto i procuratori in un documento depositato pochi giorni dopo Natale. "Le prove non sono rilevanti su semplice indicazione di una parte; devono essere collegate alle accuse dell'accusa o a una legittima difesa sostenuta da prove sufficienti".

Al momento Trump non ha una scadenza per rispondere ai documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia, e Chutkan non ha la possibilità di stabilire i parametri per il processo e la raccolta delle prove mentre parte del caso di Trump è in fase di appello.

Una questione di tempi

Il processo a Trump è attualmente previsto per il 4 marzo presso la corte federale di Washington, il giorno prima del Super Tuesday. Ma questa data potrebbe spostarsi, dato che Trump continua a portare avanti gli appelli. E i ritardi nelle decisioni delle corti d'appello potrebbero rapidamente far slittare il calendario di mesi.

Il ritardo più probabile potrebbe arrivare dalla Corte d'Appello del Circuito di Washington, che il 9 gennaio discuterà se Trump abbia l'immunità di essere processato come imputato penale a causa del suo ruolo di presidente e del processo di impeachment in cui è stato assolto dal Senato degli Stati Uniti dopo l'attacco del 6 gennaio.

È probabile che alla Corte Suprema venga chiesto di esaminare tali questioni prima che il processo di Trump possa iniziare.

Trump continua inoltre ad appellarsi all'ordine di bavaglio che Chutkan gli ha imposto a ottobre e che è stato recentemente perfezionato dal DC Circuit.

L'ex presidente ha sostenuto che l'ingiustizia di quell'ordine dovrebbe far slittare la data del suo processo a dopo le elezioni, ma questa argomentazione non ha ottenuto alcun riscontro in tribunale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com