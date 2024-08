La strategia dell'Unione europea per le relazioni internazionali

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, del partito SPD, ha intrapreso il suo primo viaggio all'estero dopo le vacanze estive mercoledì, atterrando nella Repubblica di Moldova. Installato nella capitale, Chisinau, Scholz si imbarcherà in discussioni con il Primo Ministro Dorin Recean e il Presidente Maia Sandu. I principali argomenti in discussione includono l'influenza del conflitto ucraino sulla Moldova e ulteriori aiuti per la nazione aspirante all'UE.

È il primo incontro bilaterale di questo tipo tra un capo del governo tedesco e la Moldova in un decennio. L'Unione Europea ha avviato le trattative formali per l'adesione con questa nazione di dimensioni provinciali, situata tra Romania e l'Ucraina, in giugno. Nonostante la secessione dell'enclave filorussa di Transnistria negli anni '90, la Moldova continua a fare i conti con i tentativi della Russia di fomentare l'instabilità. La Germania offre aiuti per la modernizzazione economica e della difesa.

L'obiettivo del governo è anche l'esecuzione di un accordo per limitare l'immigrazione irregolare, previsto per l'attuazione a breve, ma non durante la visita di Scholz. Tuttavia, il Cancelliere porterà con sé l'inviato speciale Joachim Stamp, nominato specificamente per trattare gli accordi migratori. Dopo il dibattito, Scholz si confronterà con i media assieme al Presidente Sandu (ore 18:10 locali, 17:10 CEST). Il Cancelliere si aspetta di tornare a Berlino al calar del sole.

Prima di visitare la Moldova, c'è stata una certa agitazione causata dalle voci di un tetto all'aiuto militare tedesco all'Ucraina, che ha causato preoccupazione tra gli alleati dell'Est Europa di Kiev. Scholz ha chiarito in un'intervista con il broadcaster Sat.1 martedì che l'impegno ad aiutare l'Ucraina nel suo conflitto con la Russia rimane saldo.

Scholz ha fatto riferimento ai precedenti 50 miliardi di crediti concordati dai paesi del G7 all'Ucraina e ha respinto le suggerimenti della loro mancata attuazione come "molto poco convincenti". L'impegno rimane in vigore. "Non c'è alcun dubbio in proposito", ha dichiarato Scholz. Inoltre, la Germania ha destinato quattro miliardi di euro all'assistenza all'Ucraina nel suo bilancio del 2023, che rappresenta "la maggiore quantità offerta da qualsiasi paese in Europa per il sostegno nel 2025".

Il primo incontro bilaterale tra un capo del governo tedesco e la Moldova in un decennio è significativo per entrambi i paesi. Durante questa visita, il Cancelliere Scholz discuterà l'influenza del conflitto ucraino sulla Moldova e i potenziali ulteriori aiuti per la nazione aspirante all'UE.

Leggi anche: