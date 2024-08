La strategia dell'Unione europea per le relazioni internazionali

Germania è completamente impegnata ad assistere la Moldavia, secondo Scholz, dopo un incontro con il presidente moldavo Sandu a Chisinau. Ha riconosciuto i problemi con la Russia e le forze filorusse che cercano di destabilizzare la Moldavia.

La Moldavia si affida all'assistenza tedesca continua durante il suo percorso di trasformazione, come ha sottolineato il presidente Sandu. Ha espresso gratitudine per l'aiuto passato, come la gestione della crisi energetica o l'istituzione di un sistema di istruzione duale. La Germania è strumentale nel combattere la disinformazione e nel rafforzare la resilienza della Moldavia.

Si tratta della prima visita di un capo del governo tedesco in Moldavia in un decennio. L'UE ha avviato i negoziati per l'adesione con la Moldavia, situata tra Romania e Ucraina, a giugno, principalmente grazie a Scholz.

A causa della secessione del regione filorussa della Transnistria negli anni '90, la Moldavia affronta costantemente i tentativi di destabilizzazione della Russia, che si sono intensificati a causa del conflitto ucraino. La Germania sta anche aiutando la Moldavia a riformare il settore della difesa.

La Moldavia, con circa 2,5 milioni di cittadini, si prepara per le elezioni presidenziali del 20 ottobre. Sandu ha buone possibilità di essere rieletta. Le elezioni sono collegate a un referendum sull'incorporazione dell'adesione all'UE come obiettivo costituzionale, per impedire che i futuri governi abbandonino il processo.

Al momento, non sono stati compiuti progressi sull'accordo sulla migrazione desiderato da Berlino. Tuttavia, Scholz è ottimista e afferma: "Presto raggiungeremo un accordo". Non ci sono ostacoli significativi o strategici che non possano essere superati, ha aggiunto. Sandu ha confermato che le trattative sono in corso e verranno concluse presto.

La Germania ha fatto cenno all'imminente accordo per settimane, finalizzato a creare più vie d'accesso legittime per gli studenti e i lavoratori moldavi in Germania, a condizione di contenere l'immigrazione illegale. A dicembre, la Moldavia è stata dichiarata paese sicuro d'origine dalla Germania, consentendo procedure di asilo più rapide ed espulsioni più semplici.

Accompagnato da Scholz, c'era l'inviato speciale per gli accordi sulla migrazione, Joachim Stamp, che ha tenuto discussioni separate su questo argomento a Chisinau.

In mezzo alle speculazioni su un possibile tetto all'aiuto militare tedesco all'Ucraina a causa delle restrizioni di bilancio, Scholz ha assicurato a Chisinau che "la Germania non vacillerà nel suo sostegno all'Ucraina". Il paese continuerà ad essere "il più grande sostenitore europeo dell'Ucraina".

Tuttavia, ha menzionato un prestito di 50 miliardi di dollari pianificato dai paesi del G7, finanziato con i beni russi confiscati, che richiede un contributo finanziario inferiore dal bilancio tedesco.

L'attuazione di questo progetto del G7 è "tecnicamente complessa" e richiede tempo, ha spiegato Scholz. Tuttavia, il piano è "politicamente chiaro". Verranno intensificati gli sforzi per completare il processo il più rapidamente possibile.

Scholz ha chiarito di non essere stato consultato dal governo ucraino prima dell'offensiva nella regione russa di Kursk, dove armi tedesche come i veicoli corazzati sono state apparentemente utilizzate. L'operazione è stata "eseguita segretamente" e "senza consultazione", ha aggiunto. Potrebbe essere "spazialmente limitata e temporanea" ma ulteriori commenti sono inappropriati in questo momento.

L'esercito ucraino ha lanciato un attacco a sorpresa nella regione russa di Kursk l'6 agosto, apparentemente conquistando il controllo di numerosi villaggi. Secondo i resoconti russi, più di 120.000 civili hanno lasciato la zona. Si tratta dell'offensiva transfrontaliera più grande dell'Ucraina

