Cancelliere Olaf Scholz garantisce il sostegno continuo a Ucraina e alla vicina repubblica di Moldova, nonostante i discorsi su ulteriori tagli al bilancio in Germania. "La Germania non si tirerà indietro dall'appoggiare l'Ucraina", ha dichiarato il politico SPD durante una breve visita a Chisinau, la capitale della Moldova. "Continueremo ad aiutare l'Ucraina per tutto il tempo necessario e saremo il maggiore contributore finanziario d'Europa all'Ucraina". Solo gli Stati Uniti superano la Germania nell'aiuto, ha notato il Cancelliere, e ha aggiunto: "Quindi, questo è qualcosa di affidabile per l'Ucraina".

L'Ucraina sta respingendo un'invasione russa dal febbraio 2022. Il Cancelliere Scholz è stato cauto nell'affrontare l'offensiva dell'Ucraina nella regione russa di Kursk e se le armi fornite dalla Germania potrebbero essere utilizzate. L'Ucraina avrebbe pianificato l'operazione militare lì in segreto senza condividere alcuna informazione, a causa della situazione. Il governo tedesco sta monitorando la situazione da vicino. "Sembra essere un'operazione spazialmente e probabilmente anche temporalmente limitata", ha dichiarato, anche se è difficile sapere con certezza. "Di conseguenza, non è permesso alcun commento aggiuntivo a questo punto. Potremo sicuramente rivalutare tutto una volta che il tempo sarà trascorso".

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ripetutamente richiesto ai partner di consentire l'uso di missili occidentali con portata estesa sui territori vicini. Al momento ci sono restrizioni su questo utilizzo. Di recente, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha criticato l'Ucraina per l'uso di armi occidentali per danneggiare l'infrastruttura civile nella regione di Kursk. those responsible for such "inhumane actions" will face consequences, Zakharova warned.

La Presidente moldava Maia Sandu ha espresso la sua gratitudine al Cancelliere Olaf Scholz per il continuo sostegno della Germania all'Ucraina e alla Moldova durante un incontro a Chisinau. Dopo aver sentito l'impegno di Scholz ad aiutare l'Ucraina a lungo termine e lo status della Germania come maggiore contributore finanziario d'Europa all'Ucraina, Sandu ha sottolineato l'importanza di mantenere forti relazioni tra i loro due paesi.

