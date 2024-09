La strategia dell'UE sui movimenti di immigrati

I partneri di coalizione, l'opposizione sindacale e i rappresentanti dello stato si riuniranno oggi a Berlino per discutere della politica migratoria. Tuttavia, il leader della CDU Friedrich Merz ha espresso scetticismo, affermando che il suo partito entra nelle trattative con "un buon livello di pessimismo". Un funzionario del governo federale ha anche raccomandato di non avere aspettative troppo ottimistiche.

Merz ha stabilito le regole base secondo cui qualsiasi collaborazione interpartitica sulla politica migratoria potrebbe crollare dopo l'incontro di martedì se la coalizione non modifica la sua politica degli asylum. In questo caso, "il governo federale deve assumersi la responsabilità delle conseguenze per il nostro paese", ha aggiunto.

Il partito di Merz insiste nel respingere i migranti al confine tedesco e manterrà questa posizione, ha affermato Merz. Le motivazioni della "coalizione a semaforo" per leggi sulle armi più severe e deportazioni accelerate sono insufficienti per l'unione. Se la coalizione non cede sulla questione del respingimento dei migranti al confine, "allora non c'è bisogno di altre riunioni, non c'è bisogno di altri tavoli rotondi", ha dichiarato Merz. L'unione parteciperà solo a un "cambiamento fondamentale" della politica migratoria.

Merz Chiede lo Scioglimento della Coalizione

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, Merz ha offerto il sostegno del suo gruppo parlamentare per un rafforzamento rapido delle regole di asylum, concentrandosi principalmente sul SPD. Ha proposto di utilizzare la maggioranza congiunta della coalizione nel Bundestag per tale rafforzamento, effectively urging the Social Democrats to dismantle the coalition. Tuttavia, il SPD non è disposto ad agire senza i Verdi e il FDP.

Il dibattito pomeridiano tra i rappresentanti del governo federale, degli stati di Bassa Sassonia e Assia, dell'unione e delle altre frazioni del Bundestag si terrà presso il Ministero federale dell'Interno. L'unione invierà i suoi esperti interni Thorsten Frei e Andrea Lindholz alle trattative.

Dal punto di vista del governo, le basi per i discussioni presso il Ministero federale dell'Interno sono il suo "pacchetto di sicurezza", che comprende un significativo irrigidimento della legge di asylum e residenza, leggi sulle armi severe, in particolare riguardo al porto di coltelli, e misure contro l'islamismo violento.

SPD Stabilisce i Confini

La portavoce del governo Christiane Hoffmann ha suggerito che la riunione dovrebbe avvenire in un ambiente confidenziale e costruttivo per produrre risultati concreti. Hoffmann ha consigliato di non avere aspettative troppo alte in anticipo.

La leader del SPD Saskia Esken ha respinto tutti i tentativi di modificare le regole di asylum che richiedono la modifica della Costituzione. Le proposte dell'unione di rinunciare al diritto individuale di asylum, ad esempio, non sono "in linea con la nostra Costituzione", ha dichiarato Esken. "Non toccheremo la Costituzione". La Germania continuerà anche a rispettare i suoi obblighi legali europei in materia di politica degli asylum.

Leggi anche: