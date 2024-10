La straordinaria mostra in tribunale del filmato del giudice del Kentucky ucciso, servì da prova, spingendo il caso omicidio dello sceriffo verso una grande giuria.

Shawn "Mickey" Stines, 43 anni, recentemente dimessosi dalla carica di sceriffo della contea di Letcher e presente in aula per un'udienza, è stato visto in divisa da detenuto e ammanettato mentre l'accusa presentava prove riguardo al suo presunto coinvolgimento nell'omicidio del giudice distrettuale Kevin Mullins, 54 anni.

Il giudice Rupert Wilhoit ha stabilito che ci sono motivi sufficienti per sottoporre l'imputazione di omicidio di primo grado a una giuria. Gli avvocati della difesa non hanno negato che Stines sia stato il responsabile dello sparo contro Mullins, ma hanno sostenuto che Stines si trovava in uno stato di "profonda angoscia emotiva" al momento dei fatti.

"Credo che abbiano stabilito la probabilità di reato per l'omicidio preterintenzionale, ma non per l'omicidio", ha detto il legale della difesa Jeremy Bartley al giudice durante l'udienza.

Stines si è dichiarato non colpevole dell'imputazione di omicidio di primo grado durante la sua prima udienza la scorsa settimana.

Un video delle telecamere di sorveglianza dell'ufficio del giudice, privo di audio, sembra mostrare Mullins che si nasconde dietro la scrivania mentre Stines spara più volte. Prima di uscire dalla stanza, Stines sembra notare Mullins che si muove nuovamente e spara altri colpi.

Mentre il video veniva proiettato, Stines si è voltato dall'altra parte e poi ha abbassato lo sguardo. Si sono sentiti singhiozzi e gemiti provenire dalla galleria, situata dal lato dell'accusa dell'aula di tribunale.

Il video è stato mostrato in aula solo per 20 secondi, ma la polizia statale del Kentucky ha confermato che il filmato completo, che non è stato mostrato, è molto più lungo.

Stines e Mullins avevano pranzato insieme con un gruppo prima dello sparo, e non ci sono state testimonianze di tensioni nella loro conversazione, secondo Clayton Stamper, l'unico testimone che ha deposto all'udienza e un detective della polizia statale del Kentucky. Tuttavia, i testimoni del pranzo hanno riferito che Mullins aveva suggerito di incontrarsi in privato nel suo ufficio.

L'accusa non ha fornito un movente per lo sparo, ma Stamper ha testimoniato che Stines aveva parlato al telefono con sua figlia e poi aveva chiesto di vedere il telefono di Mullins, a cui il giudice aveva acconsentito.

Il video completo, secondo Stamper, mostra Stines che si alza e comincia a sparare solo pochi secondi dopo aver guardato il telefono di Mullins.

"Io sono stato informato che lo sceriffo Stines aveva tentato di contattare sua figlia utilizzando sia il suo telefono che quello del giudice", ha detto Stamper. Ha anche confermato che i tabulati telefonici indicano che il telefono del giudice aveva chiamato in precedenza il numero della figlia di Stines.

Stines si è consegnato alle autorità poco dopo lo sparo e ha fatto una dichiarazione enigmatica, secondo Stamper.

"Uno degli altri ufficiali presenti ha riferito che Stines ha detto: 'Stanno cercando di rapire mia moglie e mio figlio'", ha detto Stamper.

Quando Stines è arrivato sulla scena del crimine, secondo Stamper, era "principalmente calmo" e ha chiesto solo di essere trattato equamente.

L'udienza si è tenuta a West Liberty, Kentucky, a circa 160 chilometri di distanza dalla

