- La strada per il sito di Intel è iniziata

Nella parte sudorientale di Magdeburgo, sono iniziati i lavori per l'ampliamento della strada statale 50 vicino al sito del produttore di chip statunitense Intel. La regione sta investendo circa 3,9 milioni di euro per migliorare l'infrastruttura dei trasporti per il parco tecnologico, che ospiterà anche le aziende fornitrici. "Il fatto che finalmente sia iniziato è un segnale molto importante per le persone intorno alla capitale regionale", ha dichiarato la Ministro delle Infrastrutture Lydia Hüskens (FDP).

La Hightech-Park GmbH, una società di proprietà dello stato, è responsabile dello sviluppo del parco industriale, che copre un'area totale di 700 ettari. Si prevede che Intel da sola creerà più di 3.000 nuovi posti di lavoro. Lo scorso anno, il governo federale ha approvato l'aiuto statale di 9,9 miliardi di euro per la costruzione degli stabilimenti per la produzione di chip, ma questo deve ancora essere approvato dall'UE. Con un volume totale di circa 30 miliardi di euro, il progetto è considerato il più grande singolo investimento in Germania dal dopoguerra.

Sta anche-being costruito un percorso ciclistico lungo la costruzione delle strade di accesso al sito. Le corsie di immissione garantiranno un flusso di traffico sicuro nella zona del grande cantiere. "Tutto dovrebbe essere finito entro novembre dell'anno prossimo", ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture. Il Presidente del Ministero Reiner Haseloff (CDU) ha dichiarato che l'ampliamento è uno dei prerequisiti più importanti per la costruzione dello stabilimento Intel e lo sviluppo del parco tecnologico.

Le speculazioni che Intel potrebbe ancora ritirarsi dal progetto a Magdeburgo a causa di misure di taglio dei costi sono state ripetutamente smentite dal Ministro dell'Economia Sven Schulze (CDU). Non c'è nessuno nel governo regionale che dubiti del progetto, ha dichiarato Schulze all'agenzia di stampa tedesca. Con lo sviluppo del parco tecnologico, stanno creando le condizioni necessarie per gli insediamenti.

La produzione di chip contribuirà in modo significativo alle operazioni delle aziende fornitrici all'interno del parco tecnologico. Grazie all'investimento nell'infrastruttura, ci sarà un aumento della produzione di chip nella struttura di Intel a Magdeburgo.

Leggi anche: