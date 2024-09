- La strada A38 per Göttingen rimarrà chiusa per un periodo prolungato.

La strada statale 38 tra Lipsia e Gottinga rimarrà chiusa per alcuni giorni in più a causa di problemi alla strada vicino a Weißenfels. I tentativi di recupero a seguito dell'incidente della scorsa settimana si sono rivelati più complessi del previsto, come dichiarato da un rappresentante della società federale Autobahn GmbH. La superficie d'asfalto è stata distrutta a causa dell'esposizione prolungata al calore. Anche se l'incidente è avvenuto sul ponte della Saale, non può essere semplicemente risistemata. Nonostante lo stato integro della struttura del ponte, la lastra di cemento deve essere esaminata accuratamente per verificare eventuali danni nascosti, come alterazioni della tensione. Di conseguenza, i lavori di riparazione proseguiranno almeno fino alla fine della settimana, richiedendo la chiusura completa dell'autostrada verso Gottinga.

Rottura dei serbatoi di gas dopo l'incidente nel traffico

All'alba di venerdì, un camion ha urtato un ingorgo stradale fermo. L'incidente ha coinvolto un camion che trasportava cilindri di gas, fermo sul ponte della Saale intorno a Schkortleben. Il camion ha preso fuoco, causando l'esplosione di diversi cilindri di gas che sono finiti sulla terra vicina. Sono stati inviati quasi cento pompieri. L'ingorgo si è verificato a causa di un incidente in cui un autista di un piccolo camion è stato investito da un camion in arrivo mentre metteva un triangolo di segnalazione giovedì sera. Purtroppo, l'individuo è morto sul colpo.

L'incidente che ha comportato la rottura dei serbatoi di gas sul camion ha causato un significativo ritardo nella riapertura dell'autostrada a causa della necessaria pulizia d'emergenza e indagine. La rottura dei serbatoi di gas è stata una conseguenza diretta dell'incidente della scorsa settimana sulla strada statale 38 tra Lipsia e Gottinga.

Leggi anche: