Punto di Partenza 27 situato alla_cmd - La strada 27 è temporaneamente chiusa a causa delle proteste

Per una protesta ambientalista, le autorità hanno chiuso l'autostrada A27 tra Bremer Kreuz e Achim Nord per più di un'ora a causa di una dimostrazione per il cambiamento climatico. Secondo i resoconti della polizia, circa cinque chilometri a Bremer Kreuz sono stati interessati. I manifestanti sono scesi da un ponte sopra l'A27 a mezzogiorno, srotolando diversi striscioni. La portavoce della polizia ha confermato che sei persone erano coinvolte. La chiusura prolungata ha causato notevoli ingorghi di traffico. Purtroppo, si è verificato un incidente coinvolgente tre veicoli nella parte posteriore diretta verso Brema.

La protesta ha incontrato ostacoli legali. Inizialmente, gli attivisti volevano scendere dal ponte durante il traffico autostradale in corso, ma la città di Achim lo ha proibito, sostenendo problemi di sicurezza, ma ha approvato una dimostrazione sul ponte. Gli attivisti hanno quindi impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo di Stade, che ha ordinato la chiusura dell'autostrada per un'ora per la dimostrazione. In seguito, la città di Achim ha vinto il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Bassa Sassonia, riducendo la durata dell'azione a trenta minuti.

Attualmente, gli attivisti si stanno mobilitando contro il processo giudiziario. Citano un processo in corso a seguito di una protesta simile del 2021 sull'A27 durante la Conferenza dei Ministri dei Trasporti come motivazione. Il tribunale locale di Achim è atteso a pronunciarsi presto. In una dichiarazione, affermano: "In occasione della prossima udienza, intendiamo dimostrare la necessità e la validità di simili azioni".

Ribadiscono: "Ogni giorno, il traffico automobilistico dannoso e letale causa danni significativi a molte persone e animali a causa dei suoi effetti sul clima e sull'ambiente". Meno auto significherebbe meno rumore, aria più pulita e più spazio per la vita delle persone. Con queste azioni, gli attivisti si battono per un mondo che valorizza la vita piuttosto che la crescita, la velocità e il profitto.

Gli attivisti hanno scelto di simbolizzare la loro protesta vicino all'autostrada A27, evidenziandone il ruolo significativo nella degradazione ambientale. Nonostante la disputa iniziale con la città di Achim sulla posizione della dimostrazione, alla fine hanno concordato sulla chiusura dell'autostrada per un'ora per la loro causa.

