La storica sentenza del Colorado che stabilisce l'ineleggibilità di Trump in base al "divieto di insurrezione" del 14° emendamento

La decisione di 4-3 rimuove Trump dal voto delle primarie repubblicane in Colorado, previste per il Super Tuesday all'inizio di marzo. Tuttavia, i giudici del Colorado hanno sospeso la loro decisione per consentire a Trump di appellarsi alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il che potrebbe anche preservare il suo posto sulla scheda elettorale delle primarie dello Stato se l'appello non viene risolto rapidamente.

Per molti versi, la storica sentenza ritiene Trump responsabile del tentativo di rovesciare le elezioni del 2020 e rappresenta una punizione politica per il suo comportamento antidemocratico. La sentenza è anche un'enorme rivendicazione per i gruppi liberali e gli studiosi costituzionali di tutti i tipi che hanno sostenuto queste cause sul 14° Emendamento nonostante le loro lunghe probabilità.

Ma Trump ha imparato l'arte di convertire le battute d'arresto legali in rimbalzi nei sondaggi. Oggi è già in una posizione più forte per battere il presidente Joe Biden rispetto a un anno fa, prima di essere incriminato penalmente in quattro giurisdizioni. Lui e i suoi alleati del GOP hanno dato il massimo martedì sera, giocando la carta della vittima e inveendo contro la sentenza.

Ecco i punti chiave della decisione e le prossime tappe:

Trump è coinvolto in un'insurrezione, dice il tribunale

La massima corte del Colorado ha confermato le conclusioni del giudice del processo secondo cui l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio fu un'insurrezione e che Trump "partecipò" all'insurrezione.

Si tratta di ostacoli legali fondamentali che gli sfidanti dovevano superare prima che Trump potesse essere rimosso da qualsiasi scheda elettorale, soprattutto perché il testo del 14° Emendamento non definisce effettivamente una "insurrezione" o non specifica cosa significhi "impegnarsi in" un'insurrezione.

I giudici hanno anche affermato la decisione che il discorso di Trump del 6 gennaio all'Ellipse non era protetto dal Primo Emendamento. Trump ha sostenuto senza successo questa tesi in tribunali statali e federali, che hanno ritenuto che egli abbia incitato alla violenza quando ha detto ai suoi sostenitori di "camminare fino al Campidoglio" e "combattere come l'inferno" per "riprendersi il nostro Paese".

"Il presidente Trump ha incitato e incoraggiato l'uso della violenza e di azioni illegali per interrompere il trasferimento pacifico del potere", hanno scritto i giudici nel parere di maggioranza di 134 pagine.

Il "divieto di insurrezione" si applica a Trump

I giudici si sono discostati dal giudice su una questione chiave, ribaltando la sua controversa decisione secondo cui il "divieto di insurrezione" si applica a tutte le cariche tranne che alla presidenza.

La sezione 3 del 14° Emendamento dice che gli insorti che hanno rotto il giuramento non possono servire come senatori, rappresentanti, elettori presidenziali, "o ricoprire qualsiasi ufficio, civile o militare, sotto gli Stati Uniti o sotto qualsiasi Stato". Ma non menziona la presidenza.

Questa vaghezza testuale è il motivo per cui il giudice ha mantenuto Trump sulla scheda elettorale del 2024. Ma l'Alta Corte non era d'accordo. E questo è stato il fulcro della decisione di squalificare Trump.

"Sembra molto probabile che la Presidenza non sia stata inclusa in modo specifico perché è evidentemente un "ufficio"", ha detto la Corte, aggiungendo che "la conclusione che la Presidenza sia qualcosa di diverso da un ufficio "sotto" gli Stati Uniti è fondamentalmente in contrasto con l'idea che tutti i funzionari governativi, compreso il Presidente, servano "noi il popolo"".

La Corte Suprema degli Stati Uniti avrà l'ultima parola

Tutti sanno che questa non è l'ultima parola. Il caso è diretto alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Non si sa come i giudici gestiranno il caso. Quanto velocemente decideranno di accogliere l'appello? Terranno una discussione orale? Quanto velocemente emetteranno una decisione finale? Le risposte a queste domande avranno implicazioni per il calendario politico, con i caucus dell'Iowa che daranno il via alla stagione delle primarie del GOP tra meno di un mese.

Con il risultato sorprendente del Colorado, la dinamica è cambiata. Trump è ora dalla parte dei perdenti e ha bisogno della massima corte nazionale per ripristinare il suo posto sulla scheda elettorale. Ciò significa che chiederà alla Corte Suprema degli Stati Uniti - con la sua supermaggioranza conservatrice e con tre giudici da lui nominati - di mantenere in vita la sua campagna elettorale.

"Si tratta di una decisione straordinaria e senza precedenti", ha dichiarato Derek Muller, esperto di diritto elettorale presso la Notre Dame Law School, che ha presentato una memoria sul caso, fornendo un'analisi legale delle questioni chiave in questione, ma neutrale sull'eleggibilità di Trump.

"Mette in serio pericolo l'intera campagna elettorale di Trump", ha aggiunto. "E alla Corte Suprema sarà chiesto di ascoltare questo caso che altera le elezioni, cosa che sono sicuro non abbia molta voglia di ascoltare".

La sospensione della sentenza è una buona notizia per Trump

La sentenza dice che se Trump si appellerà alla Corte Suprema entro il 4 gennaio, cosa quasi certa, la decisione sarà sospesa fino a quando la più alta corte nazionale non annuncerà se prenderà in considerazione il caso - e, se lo farà, fino a quando non emetterà la sua decisione finale.

Il 4 gennaio è un giorno prima che la legge statale richieda al Segretario di Stato del Colorado Jena Griswold di certificare la lista dei candidati per le primarie presidenziali repubblicane del 5 marzo.

La Griswold, democratica, ha dichiarato di ritenere che Trump abbia incitato all'insurrezione, ma non ha preso posizione sull'ammissibilità di Trump in base al 14° emendamento. Martedì ha dichiarato ad "Anderson Cooper 360" della CNN che "seguirà qualsiasi decisione del tribunale".

I giudici del Colorado hanno detto che Griswold "continuerà a essere obbligato a includere il nome del presidente Trump nella scheda elettorale delle primarie presidenziali del 2024 fino a quando non riceverà un ordine o un mandato dalla Corte Suprema". Quindi, anche se dovesse rimanere sulla scheda elettorale delle primarie e vincere la nomination del GOP, ciò significa che potrebbe essere squalificato per le elezioni generali - e tutti gli altri Stati staranno a guardare come si evolverà la situazione.

I dissensi offrono un percorso per la vittoria di Trump

I dissensi della corte, divisa in 4-3, offrono alcune basi legali a Trump per ribaltare la storica sentenza quando inevitabilmente si appellerà alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Un giudice ha concluso che un candidato non dovrebbe essere squalificato in base al 14° Emendamento se non è stato condannato per insurrezione, che è un reato federale. (Trump sta affrontando altre accuse di reato, ma non di insurrezione, nel suo caso di sovversione elettorale federale). Un altro giudice ha sollevato dubbi sul giusto processo e ha affermato che solo il Congresso ha il potere di far rispettare il divieto. Trump aveva già sollevato alcuni di questi argomenti nella causa.

Anche se Trump ha criticato la corte di sette membri per la presenza di soli nominati democratici, il suo team sta anche abbracciando i dissensi. I documenti diffusi dalla campagna di Trump martedì hanno evidenziato un commento pungente del giudice Carlos Samour.

"Sono coinvolto nel sistema giudiziario da trentatré anni e ciò che è avvenuto qui non assomiglia a nulla che io abbia visto in un'aula di tribunale", ha scritto Samour nel suo dissenso.

I giudici del Colorado sapevano che la storia ci stava guardando

L'opinione della maggioranza ha riconosciuto fin da subito che il caso li ha costretti a "viaggiare in un territorio inesplorato" e che il caso "presenta diverse questioni di prima impressione".

In effetti, i giudici non si sono mai pronunciati su queste questioni perché non ne hanno mai avuto bisogno. Non c'è mai stata nemmeno una remota possibilità che un presidente trasformato in insurrezionalista si candidasse di nuovo. Il caso fornisce un altro solenne promemoria di come Trump abbia fatto la storia diventando il primo presidente a cercare di rimanere al potere dopo aver perso.

"Non giungiamo a queste conclusioni con leggerezza", ha scritto la maggioranza. "Siamo consapevoli dell'ampiezza e del peso delle questioni che ci vengono sottoposte. Siamo anche consapevoli del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza timori o favori, e senza essere influenzati dalla reazione dell'opinione pubblica alle decisioni che la legge ci impone di prendere".

Devan Cole, Holmes Lybrand e Alayna Treene della CNN hanno contribuito a questo servizio.

