Ricordate questo nome, è un successo: i giocatori del The New Saints di Oswestry Town & Llansantffraid Football Club stanno organizzando una festa per la Coppa Europa e stanno segnando un primo nella storia del calcio gallese.

Il calcio gallese non ha brillato sulla scena europea, ma tutto è cambiato con The New Saints che stanno aprendo nuove strade. Questa squadra di primo livello è la prima del Galles a ottenere un posto nel gruppo o nella fase a gironi di una Coppa Europa, un traguardo che non è stato raggiunto nemmeno dalla nazionale gallese.

Nelle qualificazioni della Conference League, hanno superato una ostinata squadra lituana, il FK Panevezys, con un pareggio per 0:0 nella partita di ritorno in casa, aggiungendo alla loro vittoria per 3:0 in Lituania. Questo piccolo successo ha garantito il loro ingresso nelle partite a gironi.

The New Saints, il cui nome completo è "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", hanno flirtato con le competizioni della Coppa Europa sin dal loro debutto nel 1996. Anche se sono entrati nelle fasi di qualificazione periodicamente, non sono mai arrivati alla fase a gironi fino ad ora.

Tuttavia, i tentativi precedenti non sono stati coronati da successo. Sono stati eliminati al secondo turno delle qualificazioni della Champions League e poi in quelle della Europa League contro la squadra rumena Petrocub Hincesti. Ma questa volta, il terzo tentativo è stato quello giusto nella divisione inferiore.

Dopo il successo del Galles, anche i loro vicini nordirlandesi hanno ottenuto un posto nella fase a gironi: il Larne FC ha sconfitto i Lincoln Red Imps di Gibilterra con un punteggio di 3:1 nella partita di ritorno, segnando la prima qualificazione per la fase a gironi della Coppa Europa per la

