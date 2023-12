La storia segreta dei tarocchi più famosi del mondo

La Smith avrebbe potuto descrivere come usare un mazzo di tarocchi. Dopo tutto, è stata lei a creare le illustrazioni utilizzate nel disegno dei tarocchi più famoso al mondo. Nel 1909, la Smith e il poeta e mistico Arthur Waite si incontrarono in una società segreta nota come "Hermetic Order of the Golden Dawn". La loro comune fede nello spiritismo, nei rituali, nel simbolismo e nelle pratiche psichiche li portò a unire le forze e a creare un mazzo di tarocchi, combinando i concetti di Waite con le illustrazioni in stile Art Nouveau di Smith.

Pubblicato nel 1910, il mazzo di carte è oggi conosciuto come "Waite-Smith" o "Rider-Waite-Smith" (il contributo di Smith è stato in gran parte cancellato dal titolo e oscurato da Rider, il nome dell'editore originale, fino agli anni '90), ma una nuova edizione pubblicata da Taschen, "The Tarot of A.E. Waite and P. Colman Smith: The Story of the World's Most Popular Tarot", con un mazzo completo di carte originali e una serie di saggi contestuali su Smith, Waite e la creazione del mazzo, approfondisce la storia, l'importanza e la popolarità del mazzo.

Un mazzo di tarocchi contiene un mazzo di 78 carte illustrate, ognuna delle quali raffigura simboli e personaggi specifici, ed è nato in Italia nel XV secolo. La creazione del mazzo Waite-Smith riflette un "importante snodo culturale" dell'inizio del XX secolo, spiega il curatore del libro Johannes Fiebig, il cui rapporto con lo studio dei tarocchi è iniziato più di 40 anni fa. "C'era un senso positivo di liberazione personale, di vita libera, più artistica (in questo periodo)", ha detto. "Ma queste rivolte furono interrotte dalla Prima e dalla Seconda guerra mondiale".

Negli anni Settanta si è assistito a una rinascita dell'interesse per i tarocchi e il mazzo di Waite-Smith è cresciuto di popolarità insieme ai movimenti femministi, contro la guerra e per i diritti umani internazionali, spiega Fiebig. Oggi i tarocchi sono spesso utilizzati come strumento per comprendere se stessi a livello personale, spesso attraverso pratiche come la lettura, l'interpretazione dei sogni e la scelta della carta del giorno.

Fiebig afferma che ogni carta può essere interpretata e vista in modo diverso a seconda dell'individuo. "I tarocchi sono un'offerta per le persone. È più di una semplice cartomanzia", ha detto in un'intervista alla CNN. "Tu, come lettore delle carte, sei invitato a entrare e ad avere un dialogo con l'immagine (della carta), che diventa così uno specchio".

L'immagine stessa è quindi cruciale per qualsiasi viaggio con i tarocchi ed è un indizio importante per capire la popolarità duratura del mazzo Waite-Smith. "(Waite e Smith) erano dei geni, ma all'epoca pochi lo riconoscevano", ha detto Fiebig.

La creatività della stessa Smith è stata influenzata dalla sua vita colorata e internazionale. Nata e cresciuta a Manchester, in Inghilterra, si trasferì con la famiglia in Giamaica da bambina, prima di iscriversi al college di Brooklyn, a New York, da adolescente. In seguito si stabilì a Londra e si inserì nella scena artistica della capitale, annoverando tra i suoi contemporanei e ammiratori del suo lavoro gli scrittori W.B. Yeats, Mark Twain e Rudyard Kipling e il compositore Claude Debussy.

In un saggio sulla Smith che fa parte del nuovo libro, l'autrice Mary K. Greer scrive che lo stile artistico della Smith - con i suoi colori audaci e vivaci e i suoi dettagli intricati - è stato influenzato da fattori quali l'esposizione alle fiabe folcloristiche giamaicane e alle stampe giapponesi e il suo coinvolgimento in spettacoli teatrali e scenografie. Greer scrive che probabilmente Waite e Smith visitarono una mostra di un mazzo di tarocchi italiano del XV secolo al British Museum nel 1907, che li ispirò entrambi.

Le carte, create durante i mesi estivi del 1909, raffigurano personaggi, motivi e simboli su sfondi spesso associati al paesaggio inglese, come dolci colline e coste. Il bello delle illustrazioni, dice Fiebig, è che il loro contenuto può essere interpretato in una miriade di modi: ogni cartolina rappresenta sia una raccomandazione che un avvertimento.

Per esempio, la carta dell'"Impiccato" non è necessariamente qualcosa da temere, ma può essere vista come un'opportunità da condividere, mentre la "Stella" può rappresentare non solo la luce e la purezza, ma anche il narcisismo e la rigidità. "Questa è la saggezza di Pamela e Arthur", ha detto Fiebig, riferendosi alla qualità dell'"apertura" o del "bianco" delle illustrazioni.

Questa apertura ha fatto sì che il mazzo Waite-Smith sia stato reinterpretato numerose volte, soprattutto nell'ultimo decennio, in concomitanza con un crescente interesse per la pratica dei tarocchi. I creatori hanno creato mazzi con personaggi che riflettono le loro comunità, spesso sottorappresentate, di razza, sessualità, genere, classe, disabilità e altro ancora. Tuttavia, come scrive l'esperta di tarocchi Rachel Pollack in un saggio per il nuovo libro, queste reinterpretazioni sono quasi sempre radicate nei disegni, nel simbolismo e nei motivi del mazzo Waite-Smith.

Per Fiebig, l'attrazione e il fascino duraturi del mazzo Waite-Smith derivano dalla capacità delle carte di incoraggiare le persone a incontrare le proprie verità personali, soprattutto nei momenti di crisi. "Molte persone sono insoddisfatte dell'ordine stabilito e cercano nuovi modi di vivere, nuove identità e nuovi valori collettivi", ha detto. "La gente (vuole) risposte". È un sentimento che sembra in linea con il modo originale in cui la Smith voleva che l'arte fosse vista: "Imparare da tutto, vedere tutto e soprattutto sentire tutto".

"The Tarot of A. E. Waite and P. Colman Smith" è pubblicato da Taschen e in uscita.

