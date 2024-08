La storia della vittoria della Coppa d'Europa di Heidenheim continua a svilupparsi.

L'esordio di FC Heidenheim in Europa League si rivela un successo, aprendo prospettive promettenti per il passaggio al gruppo della Conference League. Nella prima partita dei playoff, la squadra della Bundesliga della Svevia ha conquistato una vittoria per 2-1 contro i precedenti campioni svedesi del BK Häcken, con un risultato esterno di 1-2 (1-1).

I nuovi acquisti Sirlord Conteh (31') e Leonardo Scienza (65') hanno segnato per la squadra ospite, mentre Mikkel Rygaard (36') è riuscito a pareggiare per i padroni di casa. La rivincita è prevista per giovedì prossimo sul campo dell'Ostalb. Prima di allora, FC Heidenheim intraprenderà il suo nuovo viaggio in Bundesliga con una partita in trasferta contro la neopromossa FC St. Pauli (17:15/DAZN).

Schmidt schiera una formazione inaspettata - Conteh segna il primo gol

L'allenatore di Heidenheim Frank Schmidt ha optato per una formazione a sorpresa, mantenendo solo il capitano Patrick Mainka e l'attaccante Scienza dalla vittoria per 4-0 contro la squadra regionale FC 08 Villingen nella Coppa DFB. Gli ospiti hanno avuto difficoltà all'inizio con il campo sintetico utilizzato da Häcken, causando palloni persi in posizioni promettenti a causa delle condizioni umide da parte dei giocatori Mikkel Kaufmann e Mathias Honsak.

Dopo circa 30 minuti, l'acquisto recente Conteh da Paderborn ha approfittato di un errore della difesa svedese per segnare il primo gol della storia di Heidenheim in Europa League. Subito dopo, Rygaard ha pareggiato con un tiro preciso.

Il tiro a effetto di Scienza sigilla la vittoria

Dieci minuti dopo l'intervallo, lo svedese Amor Layouni ha sprecato una grande occasione per pareggiare, ma Heidenheim ha dimostrato ancora una volta la sua potenza offensiva. Un tiro a effetto dell'acquisto di Ulm e tecnico Scienza ha trovato l'interno del palo, entrando in rete.

Circa 500 tifosi hanno accompagnato Heidenheim nel loro viaggio in Svezia. Nella loro prima stagione in Bundesliga, Heidenheim ha terminato in una rispettabile ottava posizione e ha ottenuto un posto nei playoff della Conference League.

Sirlord Conteh, che ha rejoint Heidenheim de Paderborn, a marqué le premier but de son équipe en Europa League contre les précédents champions suédois du BK Häcken, aidant la squadra de Bundesliga de la Svevia à remporter une victoire 2-1 en Suède. Avec cette victoire, le FC Heidenheim, une équipe de Suède, s'est qualifié pour le groupe de la Conference League, marquant un exploit extraordinaire pour le club.

Leggi anche: