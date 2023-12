La storia della duratura storia d'amore del Giappone con le Hawaii

Cibo, vestiti e persino festival in tutto il Giappone dimostrano che l'amore per le isole va ben oltre le spiagge.

Secondo un rapporto sulle tendenze di viaggio per il 2022 dell'agenzia di viaggi nazionale giapponese HIS, le Hawaii hanno registrato il maggior numero di prenotazioni di viaggi all'estero per le vacanze estive, rappresentando il 20% delle persone che hanno prenotato viaggi estivi all'estero tramite l'agenzia.

Le due maggiori compagnie aeree giapponesi, ANA e JAL, hanno riavviato i loro voli giornalieri per le Hawaii rispettivamente a luglio e a giugno, per la prima volta dopo la pandemia.

"ANA e JAL sanno che le Hawaii sono il primo luogo in cui i turisti giapponesi tornano quando viaggiano all'estero. È un luogo dove possono andare liberamente senza visto", ha dichiarato Kotaro Toriumi, analista giapponese di aviazione e viaggi. "Queste compagnie aeree stanno rafforzando le loro campagne per le Hawaii... non fanno altro che pubblicizzare viaggi alle Hawaii".

La storia d'amore del Giappone con le Hawaii può forse essere riassunta da una parola: iyashi. In inglese significa "guarigione" o "conforto", ma spesso racchiude il senso di libertà e relax che molti giapponesi associano alle isole.

Aumento della popolarità, aumento dei prezzi

Sebbene l'amore dei viaggiatori giapponesi per le Hawaii risalga a decenni fa, ci vorrà un po' di tempo prima che il numero di viaggi torni ai livelli precedenti alla pandemia.

Prima della pandemia, i viaggiatori giapponesi costituivano il maggior numero di turisti stranieri alle Hawaii. In base ai dati dell'Agenzia del Turismo delle Hawaii, i turisti giapponesi erano anche quelli che spendevano di più per ogni visitatore.

Il numero di viaggiatori giapponesi è sceso del 95,2% nella prima metà del 2022, con soli 34.925 visitatori rispetto ai 734.235 del 2019. I turisti giapponesi hanno speso 86,7 milioni di dollari nella prima metà del 2022, con un calo del 91,6% rispetto agli 1,03 miliardi di dollari del 2019, solo alle Hawaii.

C'è anche un altro fattore in gioco, ovvero il declino dello yen. Per i giapponesi è diventato molto più costoso viaggiare negli Stati Uniti a causa del calo dello yen rispetto al dollaro. La maggior parte delle attuali prenotazioni di voli per le Hawaii riguarda le classi di cabina superiori, come la business e la premium economy.

"Le persone che vogliono andare ora sono per lo più persone ricche o con stipendi elevati, perché per loro è normale. Penso che per i giovani non sia possibile andare alle Hawaii in modo casuale in questo momento". Ha aggiunto Toriumi.

Vivere le Hawaii senza lasciare il Giappone

Per coloro che non possono recarsi alle Hawaii, il Giappone offre opzioni locali.

I festival a tema hawaiano - con ballerini di hula, suonatori di ukulele e camioncini di cibo hawaiano - sono estremamente popolari.

Questi festival si svolgono in città metropolitane come Tokyo, Yokohama e Osaka, ma anche in zone rurali come Ikaho Onsen, una località termale nella prefettura di Gunma.

"(In Giappone) le persone hanno troppa fretta, che si tratti di andare all'università o di preoccuparsi di altre cose come la guerra o la politica, ma nella cultura hawaiana c'è questa cultura di mantenere la propria isola", dice David Smith, amministratore delegato di Leiland Grow, una società con sede in Giappone che produce concerti ed eventi a tema hawaiano.

"Ho pensato che (questi festival) avrebbero portato questo tipo di cultura hawaiana in Giappone e fatto conoscere alla gente la bontà delle Hawaii".

Oltre ai festival ricorrenti, ci sono ristoranti hawaiani in tutto il Giappone.

Punalu'u, un accogliente ristorante a tema hawaiano a Yachiyo, Chiba, è adornato con una varietà di cimeli sia americani che hawaiani. Al centro del locale c'è una moto Harley Davidson e sopra di essa una tavola da surf con il nome del negozio.

Il proprietario e chef, Yuji Nonaka, 57 anni, ha lasciato il suo lavoro di impiegato e ha aperto il ristorante 14 anni fa con sua moglie, Kiyomi Nonaka, 50 anni.

Kiyomi ha scoperto il suo amore per le Hawaii - e in particolare per la danza hula - durante un viaggio di lavoro quando aveva 18 anni.

"L'hula mi ha aiutato a superare tante cose nella vita, sia nei rapporti con gli altri sia quando qualcosa non andava bene al lavoro. Quando faccio hula, mi sembra di essere in una dimensione superiore. Volevo condividere questa sensazione con gli altri, così ho aperto la mia scuola di hula qui 18 anni fa", ha detto.

Le radici di una relazione

Yujin Yaguchi, professore presso la Graduate School of Interdisciplinary Studies dell'Università di Tokyo, si occupa delle Hawaii e delle relazioni culturali tra Stati Uniti e Giappone.

Yaguchi osserva che all'inizio del XIX secolo un gran numero di giapponesi immigrò alle Hawaii, che divennero un luogo familiare e facile da raggiungere per i turisti giapponesi.

Molti avevano parenti che andavano a trovare e questo aiutava anche a superare la barriera linguistica.

I dati dell'American Community Survey dell'U.S. Census Bureau indicano, in uno studio del 2016-2020, che il 22,3% dei residenti alle Hawaii si identifica come giapponese o parzialmente giapponese.

"Oggi penso che la gente (alle Hawaii) parli giapponese per motivi di lavoro. È molto facile accedere a persone che sono in grado di capire, se non di parlare, il giapponese, e ci sono annunci, cartelli e tutto in giapponese", spiega Yaguchi.

Per quasi 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i viaggi di piacere all'estero sono stati vietati in Giappone, con occasionali eccezioni per programmi di studio all'estero o viaggi di lavoro.

"I viaggi di piacere non sono stati consentiti per quasi due decenni dopo la fine della guerra. La guerra finì nel 1945 e i viaggi all'estero furono fortemente limitati fino al 1964, ma una volta abolito il divieto di viaggiare, le Hawaii erano uno dei luoghi più popolari per i giapponesi", aggiunge Yaguchi.

Anche se non potevano andarci, sognavano le Hawaii".

Lo Spa Resort Hawaiians è un parco tematico con sorgenti termali situato nell'area di Joban, nella prefettura di Fukushima, ed è stato l'emblema di una simulazione delle Hawaii negli anni successivi al divieto.

Con il deterioramento dell'industria del carbone negli anni '60, l'azienda mineraria locale passò al turismo per salvare i posti di lavoro e rianimare l'economia locale, creando il primo resort in Giappone, con piscina riscaldata, palme e persino animatori provenienti dalle Hawaii.

L'aumento del valore dello yen e dell'economia giapponese negli anni '80 ha permesso ai giapponesi di visitare le Hawaii negli anni '90, al culmine della bolla economica.

"Negli anni '90 le Hawaii sono diventate una sorta di paradiso della spiaggia e dello shopping per i giapponesi", ha detto Yaguchi. "Poi c'è questa sorta di riformulazione o riconcettualizzazione delle Hawaii non tanto come paradiso dello shopping (ma piuttosto) come luogo di iyashi".

La pace nel piatto

Il pranzo al piatto è un prodotto del background multiculturale delle Hawaii. Di solito si tratta di due porzioni di riso bianco, un contorno di insalata di maccheroni con una generosa porzione di maionese e una proteina a scelta, comunemente inzuppata con una spessa salsa salata.

"Quando sono andato alle Hawaii e ho visto il pranzo al piatto, l'ho trovato affascinante. Era una fusione di culture americane, giapponesi e asiatiche. È stato davvero interessante per me e questo mi ha reso dipendente dai pranzi al piatto. Mi sono reso conto che in Giappone non c'erano molti ristoranti che si avvicinassero a quello che mangiavo alle Hawaii", ha dichiarato Akihiro Misono, che l'anno scorso ha aperto il suo ristorante Da Plate Lunch 808 a Sakura, nella prefettura di Chiba.

La stazione radio KSSK-FM, con sede a Honolulu, viene trasmessa dalle Hawaii al ristorante. I clienti spesso indossano "camicie aloha", che negli Stati Uniti sono chiamate camicie hawaiane.

Eggs 'n Things, una catena di caffè e ristoranti per la colazione con sede alle Hawaii, ha solo sedi all'estero in Giappone. La prima è stata aperta a Harajuku nel 2010.

Kota Matsuda, amministratore delegato di Eggs 'n Things Japan, ha citato la popolarità del marchio tra i viaggiatori giapponesi che hanno visitato le Hawaii.

"Soprattutto in questi tempi difficili di Covid, per molte persone le barriere per viaggiare all'estero sono ancora alte. Noi offriamo ai nostri clienti che desiderano recarsi alle Hawaii ma non possono ancora farlo, l'esperienza più vicina a quella che si vive lì. La gente viene qui non solo per il cibo in stile hawaiano, ma anche per l'esclusivo 'Hawaiian Vibe'", ha detto Matsuda.

Indossare il proprio fandom

Yosuke "Yo-chan" Seki, appassionato di magliette aloha e pilota, fa surf ogni fine settimana e non si stanca mai di tornare alle Hawaii: ci va ogni anno dal 2011.

"Da quando ho iniziato a indossare le camicie aloha, le indosso soprattutto nella mia vita quotidiana", ha detto il 47enne. "Spero che le persone mi guardino mentre le indosso e pensino di voler provare a indossarle anche loro. In questo momento sto indossando una replica di uno dei modelli più costosi, che possono costare fino a diversi milioni. Quello che indosso costa circa 20.000-30.000 yen".

La quarantenne Asami Seki, anch'essa appassionata di camicie aloha, possiede un'attività di accessori chiamata 82 of aloha. Un anno fa ha iniziato a creare accessori ipoallergenici da indossare durante il surf.

"Sono stata alle Hawaii solo una volta, ma in questo periodo, anche quando non sono potuta andare a causa della pandemia, ho imparato ad amare sempre di più le Hawaii", ha detto.

"Ho sempre desiderato andare alle Hawaii e le ho sempre ammirate anche prima di visitarle. Dopo essere tornata dal mio primo viaggio, ho iniziato a includere aspetti delle Hawaii nel mio stile di vita".

Suo marito, Yosuke, è d'accordo con questo sentimento: "È diventata una sorta di status per me".

"Quando voglio vestirmi bene, indosso le camicie aloha. Mi sento come se mi fossi vestita bene quando le indosso ed è davvero emozionante scegliere un tema per la giornata e coordinarmi con gli altri di conseguenza", ha aggiunto Asami.

Le camicie sono fortemente influenzate dall'arte e dal design giapponese.

Sun Surf, un marchio di camicie aloha di Toyo Enterprise con circa 50 anni di attività, si concentra sulla riproduzione di camicie aloha degli anni 1930-1950. Il direttore del marchio, Yoshihiro Nakano, 47 anni, è un ricercatore di camicie aloha che ha iniziato a collezionarle quando era adolescente.

Secondo Nakano, le camicie aloha sono nate con gli immigrati giapponesi alle Hawaii.

"Si vestivano in stile giapponese anche alle Hawaii. Nella seconda metà del 1800, ci furono persone che immigrarono in Giappone e, poco dopo, iniziarono a importare rotoli di tessuto, tra cui abiti giapponesi. La gente del posto se ne accorse e pensò che sarebbe stato interessante fare delle camicie con questi tessuti, così iniziò a produrre camicie aloha con motivi giapponesi", ha detto Nakano.

In seguito è iniziata la produzione di massa. Invece di importare dal Giappone rotoli di tessuto per l'abbigliamento giapponese, i negozi delle Hawaii importarono un'ampia varietà di tessuto stampato solo per le camicie aloha.

Oggi queste camicie aloha sono considerate anche oggetti da collezione.

"Ci sono molti (clienti) che non indossano mai (le camicie) e le collezionano o le incorniciano", ha detto Nakano.

È tutto nello spirito dell'iyashi.

Fonte: edition.cnn.com