La stilista Hedi Slimane lascia il marchio Celine di LVMH

LVMH ha nominato Michael Rider come successore di Slimane. Rider, che assumerà il suo nuovo ruolo nei primi mesi del prossimo anno, ha collaborato in precedenza con Phoebe Philo, ex designer di Celine, presso Celine per più di un decennio.

La partenza di Slimane alimenterà le voci di instabilità nel settore, dove diversi designer di alto profilo hanno cambiato ruolo. Uno dei ruoli più ambiti, quello di direttore creativo di Chanel, rimane vacante dopo la partenza di Virginie Viard a giugno.

I direttori creativi tendono a lasciare i loro incarichi quando non contribuiscono più positivamente alle vendite, secondo Luca Solca, analista di Bernstein.

"I non credo che questo sia un'anomalia", ha commentato Solca sulla partenza di Slimane, notando che i direttori creativi, come gli artisti, tendono a produrre variazioni su un tema, che possono diventare monotone.

Solca riconosce che Slimane ha svolto un lavoro ammirevole presso il marchio, potenzialmente raddoppiando il fatturato del marchio a circa €2,5 miliardi ($2,76 miliardi).

Slimane non è stato raggiungibile per un commento.

Slimane ha rejoint Celine en 2018, faisant rapidement sensation dans la célèbre maison de couture avec son style rock-chic pointu.

È anche noto per le silhouette slim presentate durante il suo mandato chez Dior Homme e Kering's Yves Saint Laurent, che hanno ispirato Karl Lagerfeld a perdere peso per entrare nei suoi abiti Dior.

Il designer ha preferito mantenere un profilo basso e ha esercitato un controllo rigoroso sull'immagine del marchio, scattando personalmente le campagne pubblicitarie e organizzando sfilate al di fuori del calendario tradizionale.

Chez Celine, Slimane ha cercato di modernizzare l'estetica tradizionale della borghesia francese del marchio per un pubblico più giovane, presentando modelli come Kaia Gerber in top corti e jeans sbiaditi, accessoriati con un cappello da baseball e una piccola borsa di pelle.

Ha anche introdotto una linea di abbigliamento maschile presso Celine, nonché fragranze e trucchi.

Il presidente e CEO di LVMH, Bernard Arnault, ha stabilito obiettivi ambiziosi per Slimane, annunciando poco dopo il suo arrivo che LVMH mirava a far aumentare il fatturato annuale di Celine tra €2 miliardi e 3 miliardi in cinque anni, partendo da quasi €1 miliardo ($1,10 miliardi) all'epoca.

In gennaio, durante la presentazione dei risultati annuali di LVMH, Arnault ha dichiarato che Celine stava prosperando grazie a Slimane e aveva superato €2 miliardi di vendite.

La crescita delle vendite nell'industria dei beni di lusso è notevolmente diminuita quest'anno, con i consumatori della classe media in Cina che rimandano gli acquisti a causa della crisi del settore immobiliare e dell'insicurezza del lavoro.

L'analista di Barclays Carole Madjo ha menzionato durante un recente viaggio in Cina che Celine stava attraversando una "fatiga del marchio" e era probabile che underperformasse nel paese.

Il cambiamento arriva dopo altri sviluppi presso LVMH, come il suo investimento in uno dei migliori performer del settore quest'anno, Moncler.

