- La Sternbach-Clinic nega le accuse di chiusura imminente.

Dopo l'annuncio a fine luglio che la clinica Sternbach in difficoltà a Schleiz avrebbe chiuso definitivamente, l'amministrazione ha respinto le accuse di pratiche ingannevoli nei confronti della politica. "È noto a tutti che lottiamo con serie carenze finanziarie nel settore sanitario tedesco", spiega la dichiarazione. I rappresentanti politici stanno cercando di addossare la colpa a qualcuno prima che la campagna elettorale raggiunga il suo apice, una situazione che la direzione della clinica trova difficile da credere.

La direzione aveva informato la politica delle difficoltà finanziarie della clinica sin dalla fine del 2023. In quel momento, avevano evidenziato le perdite crescenti che potevano essere compensate solo con l'aiuto esterno. Le accuse che sono seguite alla collaborazione costruttiva con il Ministero della Salute sono confuse, considerando la comunicazione aperta.

Chiusura prevista per fine agosto

La clinica ha annunciato una settimana prima che avrebbe dovuto chiudere i battenti alla fine di agosto a causa dell'instabilità finanziaria. Nonostante gli sforzi vigorosi, non è stato trovato alcun partner finanziario per la collaborazione o il takeover. L'ospedale sta attualmente sanguinando fondi e si trova in procedimenti fallimentari dal giugno scorso.

Il commissario del distretto Christian Herrgott (CDU) ha criticato la direzione della clinica per non aver rivelato la situazione economica critica per un lungo periodo. Il Ministro della Salute Heike Werner (Sinistra) ha espresso tristezza per la chiusura e ha citato i tentativi dello stato di salvare la clinica. Alla fine, however, non è stato trovato alcun acquirente a causa delle finanze disastrate della clinica e dei problemi interni. In questo caso, non è stata la dedizione del governo statale a mancare, ma piuttosto il schema di finanziamento difettoso del governo federale e le difficoltà interne della clinica.

Impatto sui pazienti e sul personale

Così, l'ultimo paziente è stato dimesso lunedì, segnando la fine del trattamento dei pazienti. Al momento dell'annuncio, circa 50 pazienti erano ricoverati per trattamenti a lungo termine. Un paziente in terapia intensiva è stato trasferito in un ospedale vicino una settimana prima, mentre i pazienti rimanenti sono stati dimessi e trasferiti alle loro case o per ulteriori trattamenti. I circa 190 dipendenti saranno licenziati entro fine mese, molti dei quali hanno già giorni di ferie accumulati. La direzione prevede di organizzare una giornata di recruiting giovedì.

