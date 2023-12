La stella polacca del tennis Iga Swiatek ha sconfitto Naomi Osaka vincendo il Miami Open e salendo al n. 1 del ranking

Swiatek ha vinto l'incontro per 6-4, 6-0.

In un breve discorso dopo la vittoria, Swiatek, 20 anni, ha ringraziato la sua squadra e i suoi fan e ha anche inviato un messaggio all'Ucraina, che da settimane è sotto attacco da parte della Russia: "Rimanete forti", ha detto la Swiatek.

Dopo il recente trionfo a Indian Wells e l'improvviso ritiro di Ashleigh Barty, che occupava la posizione numero 1, la Swiatek aveva già la garanzia di salire al primo posto della classifica femminile già prima del campionato di Miami.

Le classifiche saranno pubblicate lunedì.

La vittoria di sabato per la Swiatek è stata storica, in più di un senso.

È la quarta donna di sempre a vincere il Sunshine Double - sia Indian Wells che Miami - dopo l' ultima volta di Victoria Azarenka nel 2016, e la prima giocatrice a vincere i primi tre tornei 1000 della Women's Tennis Association (WTA) in una stagione.

E sarà la prima giocatrice polacca - uomo o donna - a raggiungere la massima classifica del tennis in singolare.

"Osservare il tuo percorso è davvero incredibile", ha detto Osaka a Swiatek dopo la partita. "Spero che tu continui a divertirti".

Osaka, quattro volte campionessa del Grande Slam, giocava la sua prima finale dopo la vittoria agli Australian Open del 2021.

Nel suo discorso dopo la partita di sabato, Osaka ha ringraziato i suoi sostenitori e i suoi fan, aggiungendo: "So che non sono stata in questa posizione per un minuto".

"So che questo non è il risultato che volevate ma, non so, mi sto divertendo molto qui, quindi spero di poter continuare a lavorare sodo e di avere altre opportunità di trovarmi di nuovo in una situazione come questa", ha detto.

Osaka ha anche ringraziato il suo team per il continuo supporto, anche "dopo le cose che sono successe due settimane fa".

"Sono come una roccia che rimane al mio fianco. Vi ringrazio tantissimo", ha detto Osaka.

Il mese scorso, a Indian Wells, la Osaka è stata presa in giro da uno spettatore all'inizio del suo incontro di secondo turno contro Veronika Kudermetova.

"Naomi, fai schifo", sembra che lo spettatore abbia urlato dopo il primo game della partita, un commento che ha portato la tennista a piangere in campo. Non è chiaro se lo spettatore sia stato identificato e allontanato dall'impianto. Alla fine Osaka ha perso l'incontro in set diretti.

