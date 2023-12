I punti salienti della storia

La stella olandese della Formula 1 Max Verstappen può diventare grande come Johan Cruyff?

Max Verstappen è il più giovane vincitore di sempre in F1

Il 18enne ha ottenuto la prima vittoria nel Gran Premio di Spagna

Verstappen è considerato la star sportiva più sexy dei Paesi Bassi

La leggenda del calcio, scomparsa nel marzo di quest'anno, ha rivoluzionato il gioco con la sua etica del "calcio totale" e, proprio come l'eroe olandese, il nuovo vincitore della Formula Uno sta cambiando il volto della F1.

All'età di 18 anni e 227 giorni, Verstappen è diventato il più giovane vincitore di sempre di un gran premio, vincendo clamorosamente il Gran Premio di Spagna con la Red Bull.

Alla domanda della CNN a Barcellona se suo figlio fosse ora la più grande star dello sport nei Paesi Bassi, suo padre Jos Verstappen, ex pilota di F1, ha risposto: "Se non lo era, ora lo è".

Il trionfo dell'adolescente in Spagna ha coronato un'ascesa fulminante, che ha visto Verstappen debuttare in F1 con la Toro Rosso alla tenera età di 17 anni - prima ancora di poter guidare legalmente un'auto da strada nei Paesi Bassi - e poi guadagnarsi una promozione alla Red Bull solo 10 giorni prima del GP di Spagna.

Non c'è dubbio, Verstappen è un giocatore che cambia le carte in tavola, proprio come Cruyff.

"Per ogni ragazzo Johan Cruyff era ed è un eroe", ha dichiarato alla CNN Frank Woestenburg, giornalista del quotidiano olandese De Telegraaf.

"Per molti ragazzi Verstappen è il nuovo eroe. L'aspettativa intorno a lui e al suo impatto nei Paesi Bassi è altissima, e quindi in questo senso è il nuovo Cruyff".

"Non c'è bisogno di usare il suo cognome, la gente sa chi è: Max è Max".

Il calcio è tradizionalmente la principale esportazione sportiva dei Paesi Bassi. La squadra nazionale ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo di calcio per tre volte, la più famosa delle quali nel 1974, quando Cruyff la condusse in finale con il suo stile di calcio.

Ma con il calcio olandese in crisi - la nazionale non si è qualificata per gli Europei 2016 - Verstappen è emerso come una forza trainante olandese, mettendo la nazione europea sulla mappa come primo vincitore di una gara di F1.

"Negli ultimi tempi abbiamo avuto [calciatori] Robin van Persie e Arjen Robben, ma Max li ha già superati", ha spiegato Ivo Op Den Camp, giornalista del Limburg Media Group.

"È una notizia da prima pagina e posso dire che quando facciamo una storia è un obbligo metterci il nome di Verstappen perché così sai che andrà in testa alle classifiche".

È stato difficile non notare il gruppo crescente di sostenitori di Verstappen che hanno fatto il breve viaggio dai Paesi Bassi al Circuit de Catalunya, alle porte di Barcellona, mentre la F1 tornava nel suo cuore europeo per la prima volta in questa stagione.

Il campione del mondo 1996, Damon Hill, ha twittato nel fine settimana che l'ascesa stellare di Verstappen è simile a quella della superstar dei record della F1 Michael Schumacher, e i fan del ragazzo stanno già intuendo che potrebbero assistere all'ascesa di un futuro campione del mondo.

"Ci stanno già pensando", ha aggiunto il giornalista olandese Louis Dekker. "Dopo aver saputo che è stato promosso alla Red Bull, centinaia di persone in più sono venute in Spagna dai Paesi Bassi per vedere la gara".

Dekker ritiene che sia ancora troppo presto per dire se Verstappen possa riempire il vuoto lasciato nello sport olandese da Cruyff, morto a Barcellona il 24 marzo dopo una battaglia contro il cancro ai polmoni.

Tuttavia, forse un po' della magia di Cruyff potrebbe essere stata trasmessa a Verstappen, visto che i due si sono incontrati pochi giorni prima della morte del grande calciatore.

"Si sono incontrati durante i test invernali a Barcellona", ha spiegato Dekker. "Era 20 giorni prima che Johann morisse. Lui era qui [in pista] e si sono scambiati due chiacchiere".

Woestenburg ha aggiunto: "Max è rimasto molto colpito da lui".

Negli ambienti del motorsport si scherza sul fatto che Cruyff non era nemmeno un pilota, ma aveva comunque una curva che portava il suo nome.

Se Verstappen si è ispirato al leggendario calciatore, allora l'adolescente ha ottime possibilità di diventare non solo il più grande nome dei Paesi Bassi, ma anche della F1.

