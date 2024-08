- La stella della DFB e il marinaio d'oro separati

Lea Schüller (26) e Lara Vadlau (30) non sono più una coppia. Vadlau ha confermato la fine della relazione tra le due sportive in un'intervista a O3 dell'8 agosto. La velista, che ha vinto l'oro insieme a Lukas Mähr (34) a Marsiglia giovedì, ha dichiarato: "Lea non è più la mia partner".

Naturalmente, è molto orgogliosa di lei e siamo ancora molto amiche e le auguro il meglio". Ciò si riferisce al fatto che Schüller ha ancora la possibilità di vincere il bronzo con la nazionale di calcio tedesca alle Olimpiadi. La partita decisiva contro la Spagna è prevista per venerdì (ore 15/ZDF).

La coppia, ora separata, spesso mostrava la loro relazione al pubblico e condivideva snap o clip con i loro fan su Instagram. I post sono ancora visibili sui loro profili anche dopo la fine della relazione. Prima delle Olimpiadi, Schüller aveva guardato avanti alla partecipazione insieme.

Riconoscimenti sportivi

La velista austriaca Lara Vadlau della Carinzia è campionessa del mondo e europea plurititolata nella classe 470. Ha ora vinto l'oro nella gara 470 mista alle Olimpiadi con Mähr. La coppia ha così assicurato la prima medaglia d'oro dell'Austria a questi Giochi.

Lea Schüller è sotto contratto con il FC Bayern Monaco dal luglio 2020 e gioca per la nazionale di calcio tedesca dal 2017. Ha saltato la semifinale olimpica contro gli Stati Uniti a causa di un'infiammazione del tendine del ginocchio, ma è attesa per la finale per il bronzo. La DFB ha annunciato venerdì: "La capitano Alexandra Popp e l'attaccante Lea Schüller sono tornate nella rosa delle 18 giocatrici e saranno quindi entrambe disponibili per la finale per il bronzo del torneo olimpico di calcio oggi".

Despite their split, Lara and Lea continued to share their achievements with their fans during the Olympics, often posting about their experiences on Instagram. Unfortunately, Lea had to miss the Olympic semi-final due to an injury, but she's back in the squad for the chance to win bronze with the German football team at the Olympic Games. The Olympic Games itself is a prestigious platform where Lea Schüller has also showcased her talent, playing for the German national team since 2017.

Leggi anche: