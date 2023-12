La stella del tennis Andy Murray dice che i giocatori "hanno la responsabilità" di vaccinarsi

Il 34enne si è detto felice di aver fatto il vaccino, ma è consapevole che non tutti i tennisti sono altrettanto entusiasti.

"In definitiva, credo che il motivo per cui tutti noi ci vacciniamo sia quello di proteggere il pubblico in generale", ha detto ai giornalisti sabato, prima dell'inizio degli US Open.

Abbiamo la responsabilità, in quanto giocatori che viaggiano in tutto il mondo, di fare attenzione anche a tutti gli altri".

"Sono felice di essermi vaccinato. Spero che più giocatori scelgano di vaccinarsi nei prossimi mesi".

Gli organizzatori degli US Open della prossima settimana hanno dichiarato che i tifosi di età pari o superiore ai 12 anni devono mostrare una prova di vaccinazione per accedere all'ultimo grande slam dell'anno.

Tuttavia, sebbene incoraggiati dagli organi di governo degli sport, i vaccini non sono attualmente obbligatori per i giocatori.

Il tour è stato pesantemente colpito dalla pandemia nel corso dell'ultimo anno, con tornei possibili solo grazie ai rigidi protocolli Covid-19.

Murray ha dichiarato che sta vivendo una vita "abbastanza normale" in vista degli US Open, ma ha detto che gli atleti non vaccinati potrebbero trovarsi in difficoltà a causa di alcune restrizioni ancora in vigore.

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha recentemente dichiarato di sperare che i vaccini non diventino obbligatori per i tennisti in tour e ha detto che non rivelerà se ne farà uno in futuro.

Nel frattempo, la stella emergente Stefanos Tsitsipas, che affronta Murray nel primo turno degli US Open, ha dichiarato che si sottoporrebbe al vaccino solo se diventasse obbligatorio.

La scorsa settimana il 23enne greco ha dichiarato ai giornalisti di essere preoccupato per i potenziali effetti collaterali del vaccino, ma è stato successivamente criticato dal governo greco che ha respinto i suoi commenti.

"Non ha le conoscenze e gli studi per valutare la necessità delle vaccinazioni", ha dichiarato il portavoce del governo Giannis Oikonomou, come riportato dalla stampa greca.

Fonte: edition.cnn.com