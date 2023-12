La stella del basket della Washington University di St. Louis muore per un cancro allo stomaco all'età di 22 anni

Ad Hardy è stato diagnosticato un cancro terminale al quarto stadio nell'aprile 2021, ma ha continuato a giocare per la scuola dopo essersi sottoposto alle cure. Nonostante la malattia, è rimasto il secondo marcatore della sua squadra, che ha raggiunto il secondo turno del torneo NCAA di terza divisione.

Il padre di Hardy, Bob, ha condiviso la notizia in un post su Twitter domenica. Il post recitava: "Dopo 13 mesi in cui ha ridefinito cosa significa vivere con il cancro, Justin è morto serenamente questa mattina presto".

Il dipartimento di atletica dell'Università di Washington ha dichiarato: "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Justin Hardy per la sua scomparsa. Siamo devastati da questa perdita, ma confortati dal modo in cui ha vissuto la sua vita".

"Abbiamo la grande responsabilità di portare avanti la sua eredità di positività incessante. Dobbiamo reagire anche alle circostanze più difficili con la forza e il coraggio di Justin. Per dirla con le sue parole: 'Se vuoi vincere, dammi la palla'".

L'allenatore di Hardy, Pat Juckem, ha parlato al sito web dell'università The Source dell'importanza di Hardy per la sua squadra.

"Sentiamo la presenza di Justin tutto il tempo", ha dichiarato Juckem. "Dal momento in cui ha messo piede in questo campus, è stato un pilastro sia dentro che fuori dal campo. A prescindere da quello che succedeva sul tabellone - e abbiamo avuto molti successi - sentivamo che ogni giorno era una vittoria perché eravamo insieme".

Secondo The Source, Hardy ha perso 15 chili dopo la chemioterapia e pensava di non essere in grado di giocare la sua ultima stagione. Ma i medici lo hanno autorizzato a giocare.

A gennaio Hardy ha dichiarato al St. Louis Post-Dispatch: "Questa è la mia vita e un giorno è cambiata per sempre. Se voglio vivere la vita, devo scegliere di mettere il mio piede migliore in avanti e attaccare con una mentalità positiva. Qualcuno ha detto: 'La positività uccide il cancro'. Non sono contento della situazione, ma sono contento della mia posizione nella vita".

A febbraio Hardy è stato ospite del College GameDay di ESPN, dove ha parlato apertamente di come andare avanti nonostante la diagnosi terminale. "Questo sono io che vivo la mia vita indipendentemente dalle circostanze. Se questo non è sconfiggerlo, non so cosa lo sia", ha detto.

Grande tifoso dei Chicago Bulls, Hardy ha assistito alla terza partita del primo turno contro i Milwaukee Bucks come ospite della franchigia. Hardy è cresciuto vicino a Chicago, nel sobborgo di St. Charles.

Lo scorso dicembre si è laureato in anticipo alla Olin Business School della Washington University con una laurea in finanza e contabilità.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com