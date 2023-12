La stella dei Vegas Golden Knights, Phil Kessel, batte il record NHL dopo non aver saltato una partita per quasi 13 anni

Scendendo sul ghiaccio contro i San Jose Sharks, Kessel ha superato il precedente record stabilito da Keith Yandle dei Philadelphia Flyers la scorsa stagione.

Kessel, 35 anni, ha iniziato la sua impressionante striscia il 3 novembre 2009, quando ha debuttato con i Toronto Maple Leafs.

Aveva iniziato quella stagione saltando 12 partite per riprendersi da un'operazione alla spalla e in precedenza aveva lottato contro una diagnosi di cancro quando aveva solo 19 anni.

Non contento del titolo di "ironman", Kessel ha festeggiato il suo record segnando il suo 400° gol in carriera mentre la sua squadra batteva gli Sharks per 4-2.

"È una cosa bella. Significa che ho giocato un sacco di partite, no? È bello", ha detto Kessel ai giornalisti quando ha raggiunto il record lunedì. "Sono stato fortunato".

E ha aggiunto: "Mi piace giocare, mi piace andare in campo. Lo faccio da molto tempo e per me è ancora divertente".

L'americano non perde una partita da quasi 13 anni, di cui 12 stagioni complete nella NFL.

Una carriera che lo ha visto giocare per i Boston Bruins, i Maple Leafs, i Pittsburgh Penguins, gli Arizona Coyotes e, più recentemente, i Golden Knights.

Kessel è stato due volte campione della Stanley Cup con i Penguins, vincendo titoli consecutivi nel 2016 e nel 2017.

Yandle, che ha stabilito il precedente record a gennaio, si è ritirato da questo sport, ma ha voluto inviare un video messaggio a Kessel.

"Giocare anche solo una partita nella NHL è un risultato notevole, ma per giocare tutte le partite per 13 anni ci vuole un talento incredibile per rimanere nella formazione giorno dopo giorno, una determinazione enorme per giocare attraverso acciacchi e dolori, e un sacco di fortuna", ha detto.

Altri dieci anni e Kessel diventerà il primo giocatore a partecipare a 1.000 partite consecutive, ma di certo non si fa prendere la mano.

"Ovviamente c'è anche molta fortuna. Ci sono alcune serate che avresti potuto perdere nel corso del tempo, ma alla fine non l'ho fatto", ha detto ai giornalisti.

Fonte: edition.cnn.com