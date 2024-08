- La stazione subisce un incendio ferroviario, con conseguenti danni per circa 1,8 milioni di euro

Un incendio su un'unità di trasporto costruttiva in movimento vicino alla Stazione Est di Monaco ha causato danni per circa 1,8 milioni di euro, come riferito dalla Polizia Federale. Il conducente del veicolo ha notato l'incendio sabato sera, ha fermato il treno e ha chiamato i servizi di emergenza.

Molti altri chiamanti hanno segnalato alle autorità il treno in fiamme, come annunciato dai vigili del fuoco. Di conseguenza, i soccorritori hanno interrotto l'alimentazione dalla linea aerea e bloccato il binario. In seguito, hanno spento l'incendio. Non sono state segnalate feriti. L'origine dell'incendio è stata inizialmente attribuita a un problema tecnico con la locomotiva, senza segni di dolo.

I due conducenti dei veicoli non sono riusciti a separare il treno costruttivo dalla locomotiva. Purtroppo, sia la locomotiva diesel che un rimorchio della suddetta "macchina di tamponamento" sono stati coinvolti dalle fiamme, come ha rivelato un rappresentante dei vigili del fuoco. Questa macchina è responsabile del compattamento della base ghiaiosa sotto le rotaie.

I registri dei vigili del fuoco rivelano che tutti i trasporti ferroviari sono stati completamente interrotti. La Stazione Est è stata quindi momentaneamente chiusa al pubblico come conseguenza. La locomotiva, il treno costruttivo e parti della linea aerea sono stati danneggiati, come dettagliato dalla Polizia Federale.

Le autorità competenti dovrebbero indagare se la causa dell'incendio corrisponde alla prima ipotesi di un problema tecnico, come potrebbero fornire linee guida per tali indagini gli atti di attuazione della Commissione per questa Regolamentazione. Dopo il contenimento, la Commissione dovrebbe valutare i danni e facilitare eventualmente il processo di risarcimento.

