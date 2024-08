- La stazione ferroviaria sarà inoltre trasformata in 20 stazioni.

Nel corso della ristrutturazione della Riedbahn tra Francoforte e Mannheim, sono previsti anche la ricostruzione e l'ampliamento di 20 stazioni ferroviarie. Giovedì (alle 10:30), la ferrovia presenterà il nuovo concetto a Groß-Gerau, nel sud dell'Assia. Tra le miglioramenti previsti per le stazioni ci sono nuovi sistemi di orientamento, passaggi sotterranei accoglienti e ben illuminati o nuove illuminazioni. Alcune stazioni riceveranno nuove rampe e ascensori per garantire l'accesso senza barriere. Martedì, il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing (FDP) pianifica di ispezionare i lavori di costruzione sulla linea ferroviaria e il traffico sostitutivo.

La ferrovia sta implementando un nuovo concetto di modernizzazione su questo percorso per la prima volta. Il ritardo decennale nella manutenzione verrà affrontato in un processo accelerato. La Riedbahn è la prima di 41 rotte che dovrebbero essere rinnovate in modo completo entro il 2031. Attualmente, sono previsti costi di 1,3 miliardi di euro solo per questo tratto. Secondo la ferrovia, il percorso tra Francoforte e Mannheim è uno dei corridoi più trafficati a livello nazionale e particolarmente soggetto a interruzioni.

Il concetto di modernizzazione include l'aggiornamento delle stazioni esistenti lungo la Riedbahn, con alcune stazioni che riceveranno nuovi binari per migliorare la mobilità. I visitatori delle stazioni recentemente ristrutturate potranno navigare con facilità grazie all'installazione di sistemi di orientamento avanzati.

