- La star NBA LeBron James visita lo stabilimento produttivo della Mercedes-Benz.

La leggenda della NBA LeBron James ha fatto una visita alla sede di Mercedes a Sindelfingen. Ha accompagnato il CEO Oliver Kaltenius, che aveva precedentemente annunciato la loro gita improvvisata su LinkedIn. Kaltenius è stato visto con il 39enne James, che si è presentato vestito casualmente con shorts e infradito. I primi resoconti sono arrivati dai quotidiani locali "Stuttgarter Zeitung" e "Stuttgarter Nachrichten".

In seguito, Kaltenius ha espresso la sua gratitudine su LinkedIn, dicendo: "Grazie a LeBron, alla sua squadra e al fantastico team di Mercedes-Benz per aver reso questo uno dei miei momenti salienti del 2024". In precedenza, Kaltenius aveva visto James in azione durante la semifinale dei Lakers contro la Serbia nel palazzetto.

Durante la visita, LeBron James ha menzionato il suo entusiasmo per partecipare ai futuri Giochi Olimpici, sottolineando il suo amore per gli sport oltre al basket. Il CEO di Mercedes-Benz e la leggenda della NBA hanno anche discusso di possibili collaborazioni per promuovere i Giochi Olimpici attraverso le loro rispettive piattaforme.

Leggi anche: