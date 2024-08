- La star musicale deve rinviare altri concerti.

Rod Stewart (79 anni) ha dovuto nuovamente rimandare uno show. Dopo aver annullato uno spettacolo importante a Las Vegas quattro giorni fa, sono seguite ulteriori riorganizzazioni dei concerti - questa volta per motivi di salute diversi. Come annunciato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, il cantante britannico sta attualmente lottando contro un'infezione da COVID-19 e ha dovuto annullare due spettacoli di conseguenza.

Entrambi lo spettacolo nello stato americano del Nevada e quello successivo in California sono stati rinviati - non cancellati - e si terranno rispettivamente il 18 e il 20 agosto. Si consiglia ai titolari dei biglietti di tenerli, in quanto rimarranno validi.

Il secondo show di Vegas, numero 200, è stato anch'esso annullato

Iniziata nella settimana, Stewart ha dovuto annullare inaspettatamente un impegno molto speciale. Nel 2011, ha tenuto per la prima volta "Rod Stewart: The Hits" a Las Vegas. Il 7 agosto, avrebbe dovuto celebrare la fine dei suoi concerti a Las Vegas con la sua 200ª esibizione nel famoso Colosseo di Caesars Palace. Tuttavia, non è andata come previsto.

Al momento, non è stato citato il COVID-19 come motivo dell'annullamento. Nel post corrispondente, Stewart ha scritto di aver contratto la faringite streptococcica, un'infezione batterica della gola. "La maggior parte delle persone può lavorare con questo, ma ovviamente non io", ha spiegato l'annullamento.

Tuttavia, le lunghe esibizioni di Stewart a Vegas non sono finite in modo infausto. Nonostante fosse previsto come suo ultimo show, poco prima del suo annullamento, il 79enne è stato in grado di annunciare che tornerà per ulteriori esibizioni l'anno prossimo. "Vegas, mi sto divertendo troppo per farla finire così, quindi torneremo per un bis", ha anche annunciato su Instagram.

